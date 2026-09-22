دستخط رهبر معظم انقلاب خطاب به فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

در دستخط رهبر معظم انقلاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای خطاب به سردار سید مجید موسوی فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر مجاهد و دلیر جناب سردار سید مجید موسوی حفظه الله و ایّده

بعد التحیات و السلام؛

۱) بحمدالله گزارش ارائه شده که قبلا هم نسخه ای از آن را دریافت نموده بودم، دلگرم کننده و دلنشین است. از مجاهدت‌های خود و همرزمان گمنام و مظلومتان خیلی کم نوشته اید؛ همچنانکه رفتار مخلصین همواره اینطور بوده است.



امّا اثری که به حکمت الهیه از این خصوصیت ناشی می شود ان‌شاء‌الله، محبت و اعتباری است که حضرت حق جل و علا برای صاحبان اخلاص قرار می‌دهند و انواع برکت‌ها و پیروزی‌ها

۲) در مورد زنجیره تامین ان‌شاء الله تلاش‌ها ادامه یابد و گزارش آن مرتبا به اینجانب منعکس گردد.

۳) مراقبت از جان عزیز خودتان و همه برادران خواسته موکد اینجانب است. امید است با دعای خیر و پر برکت سرورمان عجل اله فرجه الشریف امور سامان گیرد.

سید مجتبی خامنه ای

۱۰/ مرداد/ ۱۴۰۵