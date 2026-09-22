حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای در پیامی خطاب به فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کردند: از مجاهدت‌های خود و همرزمان گمنام و مظلومتان خیلی کم نوشته‌اید؛ همچنانکه رفتار مخلصین همواره اینطور بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای در پیامی خطاب به فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کردند: از مجاهدت‌های خود و همرزمان گمنام و مظلومتان خیلی کم نوشته اید؛ همچنانکه رفتار مخلصین همواره اینطور بوده است. امّا اثری که به حکمت الهیه از این خصوصیت ناشی می‌شود ان‌شاء الله، محبت و اعتباری است که حضرت حق جل و علا برای صاحبان اخلاص قرار می‌دهند و انواع برکت‌ها و پیروزی‌ها.

در دستخط رهبر معظم انقلاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای خطاب به سردار سید مجید موسوی فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر مجاهد و دلیر جناب سردار سید مجید موسوی حفظه الله و ایّده

بعد التحیات و السلام؛

۱) بحمدالله گزارش ارائه شده که قبلا هم نسخه ای از آن را دریافت نموده بودم، دلگرم کننده و دلنشین است. از مجاهدت‌های خود و همرزمان گمنام و مظلومتان خیلی کم نوشته اید؛ همچنانکه رفتار مخلصین همواره اینطور بوده است.

امّا اثری که به حکمت الهیه از این خصوصیت ناشی می شود ان‌شاء‌الله، محبت و اعتباری است که حضرت حق جل و علا برای صاحبان اخلاص قرار می‌دهند و انواع برکت‌ها و پیروزی‌ها

۲) در مورد زنجیره تامین ان‌شاء الله تلاش‌ها ادامه یابد و گزارش آن مرتبا به اینجانب منعکس گردد.

۳) مراقبت از جان عزیز خودتان و همه برادران خواسته موکد اینجانب است. امید است با دعای خیر و پر برکت سرورمان عجل اله فرجه الشریف امور سامان گیرد.

سید مجتبی خامنه ای
۱۰/ مرداد/ ۱۴۰۵

دستخط رهبر معظم انقلاب خطاب به فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

برچسب ها: رهبر انقلاب ، سپاه پاسداران
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