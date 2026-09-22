دستخط رهبر معظم انقلاب خطاب به فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

باشگاه خبرنگاران جوان - حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای در پیامی خطاب به فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کردند: از مجاهدتهای خود و همرزمان گمنام و مظلومتان خیلی کم نوشته اید؛ همچنانکه رفتار مخلصین همواره اینطور بوده است. امّا اثری که به حکمت الهیه از این خصوصیت ناشی میشود انشاء الله، محبت و اعتباری است که حضرت حق جل و علا برای صاحبان اخلاص قرار میدهند و انواع برکتها و پیروزیها.
در دستخط رهبر معظم انقلاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای خطاب به سردار سید مجید موسوی فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر مجاهد و دلیر جناب سردار سید مجید موسوی حفظه الله و ایّده
بعد التحیات و السلام؛
۱) بحمدالله گزارش ارائه شده که قبلا هم نسخه ای از آن را دریافت نموده بودم، دلگرم کننده و دلنشین است. از مجاهدتهای خود و همرزمان گمنام و مظلومتان خیلی کم نوشته اید؛ همچنانکه رفتار مخلصین همواره اینطور بوده است.
امّا اثری که به حکمت الهیه از این خصوصیت ناشی می شود انشاءالله، محبت و اعتباری است که حضرت حق جل و علا برای صاحبان اخلاص قرار میدهند و انواع برکتها و پیروزیها
۲) در مورد زنجیره تامین انشاء الله تلاشها ادامه یابد و گزارش آن مرتبا به اینجانب منعکس گردد.
۳) مراقبت از جان عزیز خودتان و همه برادران خواسته موکد اینجانب است. امید است با دعای خیر و پر برکت سرورمان عجل اله فرجه الشریف امور سامان گیرد.
سید مجتبی خامنه ای
۱۰/ مرداد/ ۱۴۰۵