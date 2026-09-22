باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - در سه شنبه‌ها با کتاب این هفته کتاب دعوة الحق اثر کوروش صادقی چلیچه ای نویسنده استان معرفی شد.

این کتاب همزمان با کنگره ملی ۲ هزار و ۷۵۰ شهید استان رونمایی شده است.

این نویسنده با واکاوی بیش از ۵۰۰ وصیت‌نامه، توانست ۱۲۰ مناجات عمیق را در کتاب دعوة الحق در ۲۵۰ صفحه گردآوری کند تا نشان دهد رزمندگان در اوج نبرد، چگونه با معبودشان خلوت می‌کردند. وی نام این اثر را با الهام از قرآن کریم «دعوه الحق» نامید تا فراخوانی باشد به حقیقتِ ایمان.

کوروش صادقی نویسنده استان ۷ کتاب دیگر و ۵۲ مقاله چاپ کرده است.