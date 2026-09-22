باشگاه خبرنگاران جوان - علی اکبر ولایتی مشاور رهبر انقلاب در امور بین الملل در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، در پیامی به مناسبت اول مهر آغاز سال تحصیلی جدید نوشت: فردا در ایران سال تحصیلی جدید آغاز می‌شود. اما در دبستان شجره طیبه میناب، ۱۲۰ صندلی خالی می‌ماند.

وی در پیام خود آورده است: هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل: «دلایل منطقی» وجود دارد که این جنایت جنگی بود. پرسش ما این است: چه کسی پاسخ می‌دهد؟

مشاور رهبر انقلاب در امور بین الملل در پیام خود تاکید کرده است: «برخی سکوتها یکبار تکرار نمی شوند؛ عادت می شوند»