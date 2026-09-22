مشاور رهبر انقلاب در امور بین الملل در پیامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید کشورمان نوشت: در سال تحصیلی جدید در دبستان شجره طیبه میناب ۱۲۰ صندلی خالی می‌ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی اکبر ولایتی مشاور رهبر انقلاب در امور بین الملل در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، در پیامی به مناسبت اول مهر آغاز سال تحصیلی جدید نوشت: فردا در ایران سال تحصیلی جدید آغاز می‌شود. اما در دبستان شجره طیبه میناب، ۱۲۰ صندلی خالی می‌ماند.

وی در پیام خود آورده است: هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل: «دلایل منطقی» وجود دارد که این جنایت جنگی بود. پرسش ما این است: چه کسی پاسخ می‌دهد؟

مشاور رهبر انقلاب در امور بین الملل در پیام خود تاکید کرده است: «برخی سکوتها یکبار تکرار نمی شوند؛ عادت می شوند»

برچسب ها: جنایات آمریکا ، جنایت جنگی ، میناب
خبرهای مرتبط
پدافند رژیم صهیونیستی چگونه کار می‌کند؟ + فیلم
بلایی که مقاومت مردم ایران بر سر آمریکا آورد + فیلم
پناه بردن عربستان سعودی به اسرائیل + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پزشکیان: امیدواریم مجمع عمومی سازمان ملل اعتماد را به جهان بازگرداند+ فیلم
رهبر انقلاب خطاب به دانش‌آموزان و دانشجویان: پاسدار هویّت ملّی، عزت و استقلال فرهنگی خود باشید
نخستین دیدار عراقچی در نیویورک؛ گفت‌وگو با همتای سوئیسی
قالیباف: تسلیم دشمن نمی‌شویم و با قدرت پاسخ خواهیم داد
سخنگوی ارتش: دشمن طعم تلخ شکست را مانند دفاع مقدس خواهد چشید
آملی لاریجانی: سران رژیم صهیونیستی و آمریکا اشتباه صدام را تکرار کرده‌اند
دستخط رهبر معظم انقلاب خطاب به فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
انتخاب نوباوه و اخلاقی امیری به‌عنوان ناظران مجلس در شورای نظارت بر صداوسیما
حملات آمریکا به صنایع آب و برق جنایت جنگی محسوب می‌شود
سفارت ایران در لندن: اولویت تهران همچنان دیپلماسی است/ در دفاع از حاکمیت خود استواریم
آخرین اخبار
مجلس خبرگان: حضور آگاهانه مردم در خیابان‌ها، توطئه‌ها را خنثی کرد
ولایتی: در سال تحصیلی جدید در دبستان میناب ۱۲۰ صندلی خالی می‌ماند
دستخط رهبر معظم انقلاب خطاب به فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
دیدار وزیر امور خارجه یونان با عراقچی
دیدار وزیر امور خارجه بلاروس با عراقچی در نیویورک
رئیس‌جمهور: داده‌های معتبر مبنای تخصیص منابع و توزیع عادلانه امکانات خواهد شد
سفارت ایران در لندن: اولویت تهران همچنان دیپلماسی است/ در دفاع از حاکمیت خود استواریم
رهبر انقلاب خطاب به دانش‌آموزان و دانشجویان: پاسدار هویّت ملّی، عزت و استقلال فرهنگی خود باشید
نخستین دیدار عراقچی در نیویورک؛ گفت‌وگو با همتای سوئیسی
سخنگوی ارتش: دشمن طعم تلخ شکست را مانند دفاع مقدس خواهد چشید
قالیباف: تسلیم دشمن نمی‌شویم و با قدرت پاسخ خواهیم داد
عارف: مسائل دانشگاه‌ها باید به دست دانشگاهیان و با اختیارات ویژه حل‌وفصل شود
نام شهید نصیرزاده با افتخار در تاریخ دفاعی کشور ماندگار شده است
آملی لاریجانی: سران رژیم صهیونیستی و آمریکا اشتباه صدام را تکرار کرده‌اند
پزشکیان: امیدواریم مجمع عمومی سازمان ملل اعتماد را به جهان بازگرداند+ فیلم
سرلشکر عبداللهی: دفاع آیت الله شبیری زنجانی از آرمان‌های ایران برای همیشه ماندگار است
فرمانده نیروی دریایی ارتش: آماده دفاع همه‌جانبه از منافع ملی در هر میدان و هر زمان هستیم
انتخاب نوباوه و اخلاقی امیری به‌عنوان ناظران مجلس در شورای نظارت بر صداوسیما
اقناع نماینده سوال‌کننده از وزیر نیرو
حملات آمریکا به صنایع آب و برق جنایت جنگی محسوب می‌شود
طرح تحقیق و تفحص مجلس از واگذاری ۸۰ میلیون بشکه نفت به چهار تراستی
پیام رهبر معظم انقلاب در پی ارتحال حضرت آیت‌الله‌العظمی شبیری
اشکالات و ابهامات فقهی و حقوقی شورای نگهبان به مصوبه مهریه چیست؟
تسلیم‌ نشدن، یک انتخاب نیست بلکه یک تکلیف است
سوال از وزیر نیرو در دستورکار امروز مجلس
واکنش بقایی به معرفی ایران از سوی آمریکا به عنوان عامل گرانی سوخت
پزشکیان: پیام مظلومیت و اقتدار ملت ایران را به گوش جهانیان خواهم رساند
گفتگوی تلفنی عراقچی با دبیرکل سازمان ملل متحد
پزشکیان تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد
عراقچی: مهمترین هدف ما در نیویورک دفاع از حقانیت مردم ایران است