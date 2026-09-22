باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - برونو رودریگز، وزیر امور خارجه کوبا روز سهشنبه در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل، سخنان رئیسجمهور آمریکا درباره کوبا را «اظهارات کذب» خواند.
رودریگز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دولت آمریکا قادر نیست بپذیرد که کوبا یک کشور کاملاً مستقل و دارای حاکمیت است و حق دارد چنین باشد.»
او افزود: «هیچیک از اظهارات کذب رئیسجمهور آمریکا در سازمان ملل نمیتواند این واقعیت را انکار کند.»
ترامپ پیشتر در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل مدعی شده بود کوبا «کشوری کاملاً شکستخورده» است، «بیش از هر زمان دیگری در حال فروپاشی» است و «سقوط خواهد کرد».
منبع: خبرگزاری فرانسه