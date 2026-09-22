باشگاه خبرنگاران جوان - مجلس خبرگان رهبری در بیانیه ای تبیینی بمناسبت هفته دفاع مقدس و رویدادهای داخلی و منطقه‌ای، دغدغه‌ها و مطالبات نمایندگان این مجلس را بیان کرد.

متن این بیانیه یه شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مردم عزیز و انقلابی ایران اسلامی

سلام و رحمت خداوند بر شما

در آستانه سالگرد دفاع مقدس ۸ ساله و آغاز سال تحصیلی جدید مراکز علمی کشور و با درود به ارواح پاک شهیدان انقلاب اسلامی به‌ویژه امام و قائد شهید امت و آرزوی طول عمر با عزت برای رهبر عزیز انقلاب و فتح قریب برای همه رزمندگان و قوای مسلح قهرمان و تبریک پیروزیهای درخشان مجاهدان شجاع یمن اینک که بیش از ۲۰۰ روز از حضور بی نظیر و تاریخ‌ساز شما در عرصه خیابان می‌گذرد و این حضور آگاهانه توانسته است توطئه‌ها و نقشه‌های شوم دشمنان خارجی و ایادی داخلی آنان را خنثی نماید و رزمایش بزرگ جانفدایان اقتدار و صلابت مردمی نظام اسلامی را در برابر چشم جهانیان قرار داده است نکاتی را در ارتباط با وضعیت کنونی کشور و منطقه تقدیم می‌کنیم:

۱. خداوند را بر وجود با برکت رهبر وامام عظیم الشأن امت حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه ای (مدظله العالی) که با مدیریت و پیام‌های امیدبخش و به هنگام خویش مسیر حرکت نظام را تبیین می‌کنند سپاسگزاریم و بار دیگر همه آحاد ملت را به حفظ انسجام و اتحاد حول محور ولی فقیه و رهنمودهای راهگشای ایشان به‌عنوان تنها محور وحدت سفارش می‌کنیم.

۲. از مسئولان محترم انتظار داریم که ضمن قدرشناسی از صبوری و همراهی مردم عزیز همه همت و تلاش خود را در جهت خدمت بیشتر و کاهش مشکلات معیشتی و حفظ ارزش پول ملی و حفظ آرامش و ثبات بازار به‌کار گیرند زیرا بدون تردید یکی از اهداف دشمن سوء استفاده از مسائل اقتصادی جهت ایجاد بحران اجتماعی است.

۳. باتوجه به جنگ ترکیبی و همه جانبه دشمن استمرار حضور مردم مبعوث در صحنه خیابان تا حصول پیروزی قاطع ملت ضرورتی انکار ناپذیر است. در حال حاضر هیچ اقدامی که در جهت تضعیف این حضور باشد پذیرفته نیست. باید در برنامه‌ریزی‌ها ماهیت مردمی و تنوع و تکثر طبیعی این تجمعات همراه با مدیریت بهینه و انعطاف‌های لازم محفوظ بماند.

۴. تجربه چند ماه گذشته بار دیگر نشان داد که در برابر دشمن متجاوز راهی جز جهاد و مقاومت وجود ندارد و با شیطان بزرگ و همدستان پلیدش نمی‌توان به تفاهم رسید. آیه شریفه: " فَلاتَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَی السَّلْمِ وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَ اللّهُ مَعَکُمْ وَ لَنْ یَتِرَکُمْ أَعْمالَکُمْ" (محمد/۳۵) مسیر ما را روشن کرده است و رهنمودهای رهبری معظم انقلاب در این زمینه ملاک قانونی و راهنمای اساسی است و هر سخن تفرقه افکنانه، ناسنجیده، ناهماهنگ یا مخالف سیاست‌های اعلام شده به ویژه سخنان اخیر درباره رفراندم و صلح شرافتمندانه در برابر تهاجم دشمنی که درمیانه مذاکرات به کشور عزیز ما حمله کرده و به جز تسلیم محض به چیز دیگری راضی نمی‌شود، به معنای تسلیم در برابر دشمن و تشویش افکار عمومی و جرمی نابخشودنی است. انتظار می‌رود که نهادهای مسئول به ویژه قوه قضاییه با قاطعیت به وظایف قانونی خود در این زمینه و در برابر تفرقه افکنان و مرجفون عمل کنند.

۵. هم‌چنانکه رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد ظله العالی) بیان فرموده‌اند جمهوری اسلامی ایران در راستای خط مشی رهبر شهید انقلاب اسلامی، دفاع از جبهه مقاومت و مجاهدان مظلوم و مقتدر آن به‌ویژه مقاومت اسلامی لبنان را سیاست راهبردی خود می‌داند و در این راستا از همه مسئولان انتظار می‌رود که به تکلیف الهی خود متعهد و عامل باشند. حمایت از حزب الله مجاهد و قهرمان و انصارالله شجاع و سرافراز وظیفه‌ای است که نباید به هیچ وجه و در هیچ شرائطی مورد غفلت مسئولان قرار گیرد.

۶. گسترش غیر عادی ناهنجاری‌های فرهنگی در کشور نشان دهنده فعالیت سازمان یافته دشمنان در ترویج ابتذال و آلوده کردن جامعه با هدف تخریب و فروپاشی پایه‌های اخلاقی و بنیان‌های اجتماعی است و هوشیاری مسئولان محترم فرهنگی و امنیتی را طلب می‌کند. نمونه‌هایی از هنجارشکنی‌ها که متاسفانه در جلسات و مجامع رسمی و اماکن عمومی و با مجوز و حتی حضور برخی مسئولان اجرایی اتفاق افتاده است نیازمند بررسی و پیگیری توسط مجاری ذی ربط است و عوامل این اقدامات بایستی مورد مؤاخذه جدی قرار گیرند؛ لذا شورای عالی امنیت ملی و دبیر محترم آن هم انتظار می‌رود که اقدام لازم جهت رفع موانع ابلاغ قوانین مربوط به این موضوع را دنبال نمایند.

۷. در همین جا لازم است از اقدامات ارزشمند رسانه ملی در رساندن پیام مقاومت بی‌نظیر و روایت مظلومیت و اقتدار ملت ایران در رویارویی با دشمنان قسم خورده و امپراطوری رسانه‌ای آنها تشکر کنیم. نادیده گرفتن جانفشانی‌ها و تلاش‌های شبانه روزی مدیران و کارکنان رسانه ملی در این مقطع حساس به دور از انصاف و عدالت است. تهاجم گسترده و هماهنگی که در روزهای اخیر به رسانه ملی صورت گرفته و می‌گیرد یا ناشی از غفلت و یا برآمده از اغراض سیاسی و جناحی است و در هر حال اقدامی ناروا و برخلاف مصالح ملی است. از رسانه ملی انتظار می‌رود نسبت به ارتقای فرهنگ عمومی و ارزش‌های دینی به ویژه در زمینه عفاف و حجاب اهتمام بیشتر بورزد.

۸. چنانکه می‌دانیم موضوع ساماندهی فضای مجازی از دغدغه‌های مهم امام شهید رضوان الله علیه بود و در همین راستا فرمان تشکیل شورای عالی فضای مجازی را صادر فرمودند، ولی با کمال تعجب اخیراً‌ شاهد ساختار سازیهای موازی و تصمیمات خارج از ضابطه و قانون در این زمینه هستیم و برخی اخبار از جمله خبر لغو ممنوعیت فعالیت دستگاههای دولتی در پیام رسانهای خارجی نشان از طراحی سیاست‌های نگران کننده‌ای برای این عرصه حساس کشور است. از آنجا که دشمنان فرهنگ و هویت و امنیت کشور برنامه‌ها و طراحی‌های خطرناکی برای این موضوع داشته و دارند از مسئولان محترم درخواست می‌شود که با درک دغدغه‌های مردم مؤمن و با پای‌بندی به ساختارهای قانونی نسبت به ساماندهی و اصلاح این عرصه حساس و راهبردی اقدام کنند.

۹. ایران اسلامی به همه فرزندان آن که خواهان اعتلای کشور هستند تعلق دارد و آغوش وطن برای آنان گشوده است ولی حساب خائنان و وطن فروشانی که سالها در خدمت دشمنان کشور بوده‌اند و به مقدسات دینی و ملی مردم اهانت کرده‌اند حسابی جداگانه است و جرائم و خیانت‌های آنان قابل فراموشی نیست و از دستگاه‌های مسئول انتظار می‌رود که به پرونده‌های این اشخاص با جدیت رسیدگی شود. از مسئولان کشور انتظار می رود که در اظهارنظرها و اقدامات خود در این زمینه حساسیت‌های لازم را کاملاً‌ در نظر داشته باشند.

۱۰. بار دیگر یادآور می‌شویم همه جنایتکارانی که به خود جرأت دادند و دست پلیدشان را به خون پاک شهیدان عزیز ما از جمله شهدای میناب و لامرد و سیریک و... آلوده ساختند و به‌ویژه آمران و عاملان شهادت امام شهید امت مهدورالدم شمرده می‌شوند. در رأس این قاتلان رئیس جمهور فاسد و کودک خوار آمریکا و نخست وزیر پلید و کودک‌کش رژیم جعلی صهیونیستی قرار دارند و پیگیری این انتقام و مجازات بر همه کسانی که دسترسی به این جانیان داشته باشند واجب عقلی و شرعی است. تأکید می‌شود که غفلت از این تکلیف الهی روا نیست و هرگونه اهمال در این زمینه به معنای بی اعتنایی به بازدارندگی دفاعی و نادیده گرفتن حقوق و امنیت ملت ایران است.

در پایان طول عمر با عزت امام امت و سربلندی روزافزون ملت سرافراز ایران و موفقیت مسئولان خدمتگزار و پیروزی نهایی رزمندگان فداکار را از خدای بزرگ مسئلت داریم.

والسلام علی عبادالله الصالحین