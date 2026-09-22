باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس ارقام مطرح‌شده در این گزارش، رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا از ۲.۱ درصد پیش از جنگ به ۱.۵ درصد کاهش یافته است؛ این در حالی است که وعده انتخاباتی ترامپ رسیدن رشد اقتصادی به محدوده ۴ تا ۵ درصد بود. همزمان، افزایش تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده فشار بیشتری بر هزینه‌های خانوارها وارد کرده است.

در همین دوره، نرخ بهره آمریکا ۰.۲۵ واحد درصد افزایش یافته و این افزایش، طبق برآورد مطرح‌شده در گزارش، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار به هزینه سالانه دولت اضافه می‌کند. در نتیجه، جنگ علاوه بر آثار مستقیم نظامی، از مسیر تورم، نرخ بهره و هزینه‌های دولت نیز به شاخص‌های اقتصادی آمریکا فشار وارد کرده است.