باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحمدمهدی سجادی اظهار داشت: در پی وقوع حادثه واژگونی یک فروند شناور در کیلومتر ۱۰ محور کنارک، محدوده ساحل روستای پزم، در روز ۳۰ شهریورماه، موضوع مفقودی یکی از سرنشینان شناور به جمعیت هلال‌احمر شهرستان کنارک اعلام شد.

سجادی مدیرعامل هلال احمر استان افزود: با درخواست فرمانداری و اداره بنادر و دریانوردی شهرستان کنارک، دو تیم عملیاتی از پایگاه دریایی کنارک و مرکز اضطراری جمعیت هلال‌ احمر، در مجموع با حضور ۸ نیروی امدادی، به منظور پشتیبانی و جست‌ و جوی فرد مفقودی به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر سیستان و بلوچستان ادامه داد: این حادثه سه حادثه‌دیده داشت که دو نفر مصدوم و یک نفر مفقود شده بود و عملیات جست‌وجو برای یافتن فرد مفقودی با مشارکت نیروهای امدادی و دستگاه‌های مرتبط ادامه یافت.

سجادی مدیرعامل هلال احمر استان بیان کرد: پس از حدود ۴۸ ساعت عملیات جست‌وجو در محدوده ساحلی، در ساعت ۱۷:۱۵ روز ۳۱ شهریورماه، پیکر فرد مفقودی در حاشیه ساحل پیدا شد و با هماهنگی عوامل ذی‌ربط، پایان عملیات اعلام شد.

منبع جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان