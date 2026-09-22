باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شیخ تمیم بن حمد آل‌ثانی، امیر قطر، خواستار ایجاد یک «نظام امنیت جمعی منطقه‌ای» شد و گفت نبود چنین سازوکاری در عمق وضعیت خطرناکی قرار دارد که منطقه با آن مواجه است.

امیر قطر در سخنرانی خود در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت بحران منطقه خلیج فارس می‌تواند از راه دیپلماتیک و با بازگشایی تنگه هرمز و بازگشت به مذاکرات حل شود؛ اقدامی که به گفته او می‌تواند از وقوع جنگ جلوگیری کرده و امنیت منطقه، از جمله ایران، را تضمین کند.

او گفت قطر همواره تلاش کرده اختلافات از طریق گفت‌و‌گو و مذاکره حل‌وفصل شوند و افزود این موضع دوحه پس از جنگ‌هایی که منطقه شاهد آن بوده نیز تغییر نکرده است.

شیخ تمیم تأکید کرد درگیری‌های حل‌نشده بدون دستیابی به راه‌حل‌های عادلانه، هزینه‌های بیشتری به دنبال خواهند داشت.

او همچنین وضعیت نوار غزه را «نسل‌کشی از هر نظر» توصیف کرد و آن را «لکه ننگی بر وجدان بشریت» دانست. امیر قطر گفت تا زمانی که مسئله فلسطین در نظم بین‌المللی به «نقطه کور» تبدیل شده باشد، نمی‌توان از یک نظم بین‌المللی عادلانه سخن گفت.

شیخ تمیم در ادامه تشدید اقدامات اسرائیل در کرانه باختری اشغالی را محکوم کرد و گفت این «تجاوز» به کشور‌های همسایه نیز گسترش یافته و امنیت کل منطقه را تهدید می‌کند.

او همچنین حملات اسرائیل در لبنان و سوریه را محکوم کرد و گفت تل‌آویو به‌گونه‌ای رفتار می‌کند که گویی «قیمومیت کشور‌های منطقه» را بر عهده دارد.

منبع: آناتولی