باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لفاظی‌های ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل علیه کشورمان گفت: اظهارات ترامپ، همگی بلوف سیاسی و نوعی عملیات روانی است.

عضو فراکسیون محور مقاومت مجلس بیان کرد: هنگامی که یک قمارباز، صحنه را می‌بازد معمولاً بسیار حرف می‌زند، رجز می‌خواند و تلاش می‌کند به‌نوعی روحیه طرف مقابل را تضعیف کند البته ما نیز به این اقدامات عادت کرده‌ایم چون در این ۴۸ سال، آن‌قدر از این موارد اتفاق افتاده که دیگر ما این‌ها را به‌طور کامل شناخته‌ایم؛ چه آمریکا، چه به‌اصطلاح رژیم اشغالگر قدس و چه اروپایی‌ها را که همه آن‌ها دستشان در یک کاسه است و در رأس همه آن‌ها نیز همین شیطان بزرگ، یعنی آمریکاست.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس اظهار کرد: آن‌ها هر حرفی که از دهانشان خارج می‌شود، بیان می‌کنند؛ بنابراین شنونده باید عاقل باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عنوان کرد: ترامپ در برابر ایران باخته است و این در حالی است که خود را ابرقدرت می‌دانسته و می‌خواسته در چهار روز نظام جمهوری اسلامی را ساقط کند، اما موفق نشده است البته ضربه‌ای که ترور امام شهید به ما وارد کرد، بسیار سنگین بوده است، اما اینکه بخواهیم بگوییم کشور از هم پاشیده است، خیر این چنین نیست چون کشورمان بسیار منسجم، بسیار منظم و با برنامه در حال حرکت است.

این نماینده مجلس اضافه کرد: اکنون تورم و گرانی وجود دارد، اما کشور منسجم، منظم و با برنامه در حال پیشرفت است.

کوثری گفت: اگر آمریکایی‌ها توانایی شکست ایران را داشتند، قطعاً و یقیناً یک لحظه ما را آرام نمی‌گذاشتند. بنابراین، مسئله این است که تمام این اقدامات، عملیات روانی و بلوف‌های سیاسی است. از طرف دیگر آمریکا با کشورهای جنوب خلیج فارس جلسه می‌گذارد و می‌خواهد بار دیگر آن‌ها را بدوشد و بترساند. از طرف دیگر، هیچ غلطی نیز نمی‌تواند برای آن‌ها انجام دهد، زیرا دیگر توان آن را ندارد.

عضو فراکسیون محور مقاومت مجلس تصریح کرد: آنها در مقابل یمن گرفتار شده‌اند. عربستان با همه ید و بیضایش، با این همه بودجه‌ای که برای دفاع و به‌اصطلاح امنیت خود هزینه کرده است، اکنون در باتلاق گرفتار شده و نمی‌داند چه کار کند. در مقابل، فقط می‌تواند بمباران کند و آن بمباران نیز هیچ نتیجه‌ای ندارد بنابراین، مسئله‌ای که وجود دارد این است تا این اندازه که در عرصه سیاسی اقدام می‌کنند، در عرصه نظامی بلوف می‌زنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: مسئله این است که ترامپ می‌خواهد با این اقدامات به‌گونه‌ای وانمود کند که من پیروز شده‌ام تا فشاری که اکنون در آمریکا برای مردمش ایجاد کرده، بیش از این افزایش پیدا نکند. از طرفی نیز می‌خواهد بتواند میان نیروهای ما، مسئولین و مردم اختلاف ایجاد کند تا بتواند از این طریق برای اقدامات بعدی خود سوءاستفاده کند؛ درحالی‌که قطعاً می‌داند هیچ غلطی نمی‌تواند کند واین مسئله چیزی نیست که ما بگوییم با آن بیگانه هستیم چون ما با اقدامات آنها آشنا هستیم و می‌دانیم می‌خواهند چه کاری انجام دهند.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس اظهار کرد: آمریکایی‌ها در حال اعمال محاصره، به‌اصطلاح اقتصادی، هستند، اما از سال ۵۹ ما را محاصره اقتصادی کرده‌اند البته به لطف خدا باید بگوییم که در همین محاصره اقتصادی، بسیاری از مشکلات خود را حل کرده‌ایم. مگر این موشک‌ها از کجا آمده‌اند؟ این پهپادها از کجا آمده‌اند؟ این پدافندها از کجا آمده‌اند؟، لذا اگر این برنامه‌ریزی وجود نداشت، ما به اینجا نمی‌رسیدیم.

عضو فراکسیون محور مقاومت مجلس بیان کرد: این انسجام، یکپارچگی و اقتداری که به لطف خدا در ملت ما، نیروهای مسلح ما، دولت ما، مجلس ما و به‌خصوص در رأس همه این‌ها، ولی امر مسلمین و رهبر ما وجود دارد، باعث شده است که این‌ها به وحشت بیفتند.

این نماینده مجلس می‌گوید از آنجایی که در سازمان ملل همه دنیا به آن گوش می‌دهد ترامپ می‌خواهد وانمود کنند که آمریکا هنوز ابرقدرت است البته هنوز بعضی از کشورها مانند گاو نه‌ من شیرده برای او هستند؛ هنوز می‌خواهد آنها را بچاپد و به همین دلیل این حرف‌ها را می‌زند.

کوثری درباره ابراز تمایل ترامپ برای دیدار با پزشکیان تصریح کرد: دیداری با ترامپ صورت نمی‌گیرد، زیرا خود آقای پزشکیان می‌داند که چنین کاری به هیچ وجه صورت نخواهد گرفت و قطعاً و یقیناً این مسئله نشان‌دهنده ضعف به تمام معنای ترامپ است که می‌خواهد با رئیس‌جمهور ما ارتباط برقرار کند.

عضو فراکسیون محور مقاومت مجلس تاکید کرد: رئیس‌جمهور ما شأنش بسیار بالاتر از این‌هاست که بخواهد با ترامپ روبه‌رو شود و یا به او نزدیک شود؛ آن هم به‌دلیل اینکه آن‌ها جنایتکارند، رهبر ما، فرماندهان ما، دانشمندان و دانش‌آموزان ما را به شهادت رسانده‌اند بنابراین، به هیچ وجه این کار صورت نمی‌گیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: هرقدر آن‌ها دست‌وپا بزنند، باید بگوییم رئیس‌جمهور ما به مراتب عاقل‌تر از این حرف‌هاست که آن‌ها بخواهند ایشان را به دام بیندازند. ترامپ جنایتکار باید محاکمه شود و یا اگر هم جایی نبود که محاکمه‌اش کنند، حتماً باید ما از او انتقام بگیریم.