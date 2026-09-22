باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در بین مردم در میدان حضرت ولیعصر (عج) گفت: بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و سوم و حضور همه جانبه مردم مسئله پرچم به موضوع مهمتر تبدیل شد. این موضوع در شورای فرهنگ عمومی مطرح و تصویب شد که روز اول مهر به روز پرچم نام‌گذاری شود. فردا اولین سالی است که در تقویم رسمی کشورمان روز پرچم را داریم. البته مردم ایران همیشه با پرچم زندگی کرده‌اند و نیاز نبوده روزی به این نام داشته باشند. اما به عنوان یک امر نمادین که توجه جدی‌تری به پرچم صورت گیرد، در تقویم رسمی گنجانده شده است.

وزیر ارشاد پرچم را نماد همبستگی دانست و آن را نمونه بارز غرور ملی و تاریخ و هویت کشور توصیف کرد. صالحی معتقد است اگر به حافظه تاریخی و اسلامی خودمان نگاه کنیم می‌بینیم علمداران و پرچم‌داران از بالاترین منصب برخوردار بوده‌اند. مثلاً در تاریخ اسلام حمزه علمدار بود، که بعد از شهادتشان امام علی (ع) این علمداری را عهده‌دار شدند. در قیام کربلا حضرت ابوالفضل عباس (ع) علمدار بودند.

وی با بیان اینکه پرچم نماد پایداری، رشادت و مقاومت است، افزود: در این ایام مردم با بعثت خود و حضور خود در میادین و تجمعات به پرچم جان تازه داده‌اند. علاوه‌بر اینکه مردم با پرچم همراه بودند، یکی از کار‌های خوب این بود که در شهر‌های مختلف به ویژه در تهران پرچم‌هایی قرار داده شد و مردم ۲۴ ساعته به طور داوطلب پای پرچم ایستادند. اقشار مختلف شب‌های سرد و روز‌های گرم پای کار بوده‌اند.