فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص)، از برگزاری «رزمایش ۴۰هزار موتور سوار جان‌فدای ایران» خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسن حسن‌زاده با اعلام این خبر اظهار داشت: در هفته دفاع مقدس و در امتداد «رزمایش ۳۱۳ هزار نفری جان‌فدای ایران» که در بیست و هفتم شهریور ماه برگزار شد، این بار شاهد برگزاری رزمایشی دیگر با عنوان «رزمایش ۴۰ هزار موتور سوار جان‌فدای ایران» خواهیم بود.

فرمانده سپاه تهران بزرگ تصریح کرد: این رزمایش با حضور پرشور مردم و با مشارکت گسترده خانواده‌ها با موتور سیکلت برگزار می‌شود.

وی افزود: همه آحاد مردم با سلاح پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در این مراسم حضور خواهند یافت و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۸ سال دفاع مقدس و شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای جنگ رمضان، یک بار دیگر وحدت، انسجام و وفاداری خود را به نظام و آرمان‌های انقلاب اسلامی به نمایش خواهند گذاشت.

سردار حسن‌زاده خاطرنشان کرد: تمام رزمایش‌های اخیر، در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری و در امتداد حضور مردم شریف ایران در اجتماعات شبانه است و نشان‌دهنده پیوند عمیق ملت با ارزش‌های دفاع مقدس و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

فرمانده سپاه تهران بزرگ در ادامه به جزئیات برگزاری این مراسم اشاره کرد و گفت: مسیر رزمایش از میدان آئینی امام حسین علیه‌السلام به سمت میدان آزادی و از ساعت ۸ صبح آغاز خواهد شد.

وی تأکید کرد: تمام تمهیدات ترافیکی لازم برای آن روز پیش‌بینی شده است و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مربوطه انجام شده تا مراسم در کمال نظم و امنیت برگزار شود.

سردار حسن‌زاده در پایان ابراز امیدواری کرد: ان‌شاءالله این رزمایش نیز همچون رزمایش‌های گذشته، به صحنه‌ای ماندگار از حضور مردمی و نمایش اقتدار و اتحاد ملت ایران تبدیل خواهد شد.

منبع: روابط عمومی سپاه تهران بزرگ

برچسب ها: سردار حسن زاده ، سپاه تهران بزرگ
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