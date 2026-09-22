رزمایش جان فدایان در یزد با حضور همیشه در صحنه یزد برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس و در آستانه گرامیداشت یاد و خاطره حماسه‌آفرینان هشت سال دفاع مقدس رزمایش جان فدایان در یزد برگزار شد.

جوکار معاون هماهنگ‌کننده سپاه الغدیر استان یزد با اشاره به برگزاری نمایش اقتدار بسیج و گردان‌های «جان فدای ایران» گفت: رزمایش مردمی «جان فدای ایران» از برنامه‌های شاخص استانی بود و پس از اعلام آمادگی ده‌ها هزار نفر از مردم استان برای حضور در عرصه‌های مختلف، چند هزار نفر از افرادی که در حوزه‌های نظامی و امداد و نجات اعلام آمادگی کرده‌اند، در این برنامه حضور داشتند.

جوکار افزود: این برنامه در میدان امیرچقماق برگزار شد و شرکت‌کنندگان از مسیر‌های مختلف به سمت خیابان قیام و سپس به حسینیه امیر چخماق در جوار شهدای گمنام رسیدند و ادای احترام کردند.

شرکت کنندگان با محکوم کردن جنایات و تجاوزات دشمنان آمریکایی و صهیونی و متحدان آنان علیه تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران گفتند: ملت ایران در طول تاریخ انقلاب اسلامی همواره نشان داده‌اند حفظ استقلال و امنیت کشور را با جدیت دنبال می‌کنند و در برابر هرگونه تعرض به خاک و منافع ملی، ایستادگی خواهند کرد.