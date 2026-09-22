باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز سه‌شنبه مدعی شد اعضای تیم او در نیویورک با هیئت ایرانی دیداری سه‌ساعته داشته‌اند که یک ساعت پیش از نشست خبری او پایان یافته است.

ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا اعضای تیمش با هیئت ایرانی دیدار کرده‌اند، گفت: «بله، امروز، حدود یک ساعت پیش.» او این دیدار را «بسیار خوب» توصیف کرد.

ترامپ ادعا کرد: «این دیدار یک ساعت پیش تمام شد و سه ساعت طول کشید. دیدار بسیار خوبی بود. واقعاً نمی‌توانم تصور کنم چرا آنها نباید بخواهند این کار را انجام دهند.»

او با اشاره به آنچه به گفته خودش انتخاب پیش روی ایران است، گفت: «در یک حالت، نابودی است و گزینه دیگر، شکوفایی بالقوه است. ایران می‌تواند کشوری بزرگ باشد.»

ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره افراد حاضر در این دیدار، استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان آمریکا را معرفی کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا سپس مدعی شد: «آن‌ها دیدار بسیار خوبی داشتند، دیداری بسیار سازنده و دیدار دیگری نیز در آینده‌ای بسیار نزدیک برنامه‌ریزی شده است.»

منبع: آناتولی