باشگاه خبرنگاران جوان - حسین انتظامی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم که عصر امروز ۳۱ شهریور در رویداد بیست و چهارمین اجلاس سالانه پارک برگزار شد گفت: تفاهم‌نامه امروز، ملزم به «برنامه جامع اقدام مشترک» است؛ یعنی در آن حرف‌های کلی گفته نشده و پله‌های عملیاتی تعریف شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تجربه مشابه در حوزه تأسیس صندوق پژوهش و فناوری با معاونت علمی ریاست‌جمهوری، اظهار داشت: چند سال پیش که موضوع دانش‌بنیان‌ها مطرح شد، عمدتاً فناوری‌های نو و صنایع فناورانه را در بر گرفت و حوزه فرهنگ و هنر کمتر مورد توجه قرار گرفت؛ شاید یکی از دلایل آن، مظلومیت ذاتی این حوزه و درک نشدن مفهوم آن بود. اما با تدابیر کنونی، در حوزه فرهنگ و هنر، رسانه و آنچه امروز «اقتصاد خلاق» همچون بازی‌های رایانه‌ای، فیلم، نشر، موسیقی، نمایش و مفاهیم مرتبط با فرهنگ، هنر و رسانه و ... نامیده می‌شود، اقداماتی در حال انجام است.

وی تصریح کرد: اقداماتی که با همکاری معاونت علمی و از طریق صندوق فناوری انجام می‌شود، به تجاری‌سازی حوزه فرهنگ و هنر و نزدیک شدن آن به بازار کمک می‌کند. رویکرد غلط یا ناقصی که در سیاست‌گذاری فرهنگی کشور در چند دهه گذشته وجود داشته، این بوده که گمان می‌شد باید تنها از تولید حمایت کرد و حمایت از تولید به‌خودی‌خود مؤثر خواهد بود؛ اما حقیقت این است که بدون بازار، تولید حرکتی در خلأ است. توجه به جنبه‌های اقتصادی، توجیه اقتصادی، توسعه کار، کارآفرینی و اشتغال، به دیده شدن اصل فرهنگ و هنر کمک می‌کند و موجب می‌شود به جنبه‌های فرهنگی خود عملاً توجه کنیم.

انتظامی با تأکید بر جایگاه فرهنگ و هنر به‌عنوان درون‌مایه تمدن گفت: اگر تمدنی قدیمی داریم، باید بیش از پیش به این حوزه توجه کنیم. مسیری که آغاز شده، صرفاً ایجاد یک شعبه یا کاری ظاهری نیست؛ بلکه زنجیره‌ای عملیاتی شکل می‌گیرد که شامل شناسایی، استمرار، توانمندسازی، تأمین مالی و در پی آن تجاری‌سازی در حوزه‌های فرهنگ و هنر است. هدف این همکاری، تبدیل خلاقیت فرهنگی به کسب‌وکار و رساندن آن کسب‌وکار به توسعه بازار، چه در حوزه داخلی و به‌ویژه در حوزه خارجی و بین‌المللی است تا جنبه‌های تمدنی برای ما ایجاد شود و سهم خود را در اقتصاد جهانی کسب کنیم.

گفتنی است؛ تفاهم‌نامه همکاری پارک فناوری پردیس و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ایجاد شعب تخصصی صنایع خلاق با حضور مهدی صفاری‌نیا، رئیس پارک فناوری پردیس، و حسین انتظامی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امضا شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، طرفین برای ایجاد و توسعه شعب تخصصی پارک با محوریت صنایع فرهنگی و خلاق همکاری خواهند کرد که در مرحله نخست، بازی‌های رایانه‌ای، پویانمایی و تولید محتوای دیجیتال در اولویت قرار دارند.

این شعب باهدف فراهم‌سازی زمینه استقرار، فعالیت، رشد و توسعه کسب‌وکار‌ها و واحد‌های نوآور و فناور حوزه صنایع فرهنگی ایجاد می‌شوند و ارائه خدمات تخصصی، حمایت و تسهیل‌گری، مشاوره، منتورینگ، جذب سرمایه، بازاریابی و خدمات حقوقی و مالیاتی به فعالان این حوزه در چارچوب تفاهم‌نامه پیش‌بینی شده است.

منبع: روابط عمومی مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر