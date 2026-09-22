باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا زاکانی، شهردار تهران، شامگاه سه‌شنبه ۳۱ شهریور در جریان سفر به استان هرمزگان با حضور در گلزار شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب، به مقام شهدای این حادثه ادای احترام کرد.

زاکانی با قرائت فاتحه و نثار گل بر مزار شهدای دانش‌آموز، یاد و خاطره آنان را گرامی داشت و با خانواده‌های این شهدا ابراز همدردی کرد.

شهردار تهران در این آیین با محکوم کردن حمله به مدرسه شجره طیبه اظهار کرد: این حادثه لکه ننگی ماندگار بر دامن آمریکا است و داغ جانکاه شهادت دانش‌آموزان این مدرسه هیچ‌گاه از حافظه ملت ایران و مردم میناب پاک نخواهد شد.

وی با اشاره به شرایطی که پس از این حادثه بر خانواده‌های دانش‌آموزان گذشت، افزود: در نهم اسفندماه سال گذشته، حادثه‌ای رقم خورد که مادران و پدران این دانش‌آموزان را داغدار کرد و خانواده‌های بسیاری را به سوگ نشاند.

زاکانی با تأکید بر ضرورت حفظ یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز شجره طیبه گفت: این دانش‌آموزان مظلومانه جان خود را از دست دادند، اما نام و یاد آنان در تاریخ ایران ماندگار خواهد بود.

وی ادامه داد: باید یاد این شهدا و پیام ایستادگی آنان برای نسل‌های آینده روایت و تبیین شود تا ابعاد این حادثه و رنجی که بر خانواده‌های آنان وارد شد، به فراموشی سپرده نشود.

شهردار تهران همچنین با اشاره به ضرورت ایستادگی در برابر آنچه «خوی استکباری و جنایتکارانه دشمنان» خواند، اظهار داشت: ملت ایران با هدایت رهبر معظم انقلاب مسیر عزت و مقاومت را که مسیر شهداست، ادامه خواهد داد.

زاکانی در پایان گفت: به گفته وی، این حادثه بار دیگر چهره آمریکا را برای جهانیان آشکار کرده و لازم است این جنایات برای آگاهی نسل‌های آینده ثبت، روایت و تبیین شود.