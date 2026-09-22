رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تغییر ساعت کاری دستگاه‌های ملی و استانی از فردا خبر داد و گفت: ساعت کاری تمام دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک‌ها از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تغییر ساعت کاری دستگاه‌های ملی و استانی از فردا خبر داد و گفت: ساعت کاری تمام دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک‌ها از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ خواهد بود. همچنین مادران دارایی فرزند زیر شش سال می‌توانند از شناورسازی ساعت کاری بهره‌مند شوند.

 علاالدین رفیع‌زاده با اشاره به جزئیات اجرای این تصمیم اظهار کرد: از فردا ساعت کاری تمام دستگاه‌های ملی و استانی از ساعت ۸ صبح تا یک بعدازظهر خواهد بود.

وی تأکید کرد: در این بازه زمانی، تمام دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک‌ها باید خدمات خود را به مردم ارائه دهند و ارائه خدمات نباید پیش از پایان ساعت کاری متوقف شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: برای مثال اگر ساعت شروع فعالیت بانک‌ها ۸ صبح اعلام شده است باید تمهیدات لازم به گونه‌ای باشد که ارائه خدمات از همان ساعت آغاز شود و کارکنان در صورت نیاز پیش از آن در محل کار حاضر شوند تا خدمت‌رسانی از ساعت مقرر امکان‌پذیر باشد.

رفیع‌زاده همچنین از پیش‌بینی تسهیلاتی برای بانوان دارای فرزند خردسال خبر داد و گفت: بانوانی که فرزند زیر شش سال دارند یا فرزندانشان در مقطع ابتدایی تحصیل می‌کنند می‌توانند از ظرفیت شناوری ساعت کاری استفاده کنند.

وی با اشاره به هدف اجرای این تغییر ساعت کاری در راستای مدیریت مصرف انرژی ادامه داد: تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند متناسب با ساعت کاری، مصرف برق و انرژی خود را مدیریت کنن. به این معنا که تجهیزات گرمایشی و سایر تجهیزات مصرف‌کننده انرژی همزمان با آغاز ساعت کاری فعال شوند و یک ساعت پیش از پایان ساعت کاری نیز خاموش شوند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی از این قاعده مستثنی هستند و مطابق ضوابط و شرایط کاری خود فعالیت خواهند کرد.

رفیع‌زاده در پایان ابراز امیدواری کرد با آغاز سال تحصیلی، برنامه‌های پیش‌بینی‌شده به شکل مطلوب اجرا شود.

منبع: ایسنا

برچسب ها: ساعت کاری ، شناورسازی
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