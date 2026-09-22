باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت «اساسی‌ترین حقوق» فلسطینیان بار دیگر در حال نقض است.

مکرون با تأکید بر اینکه «شرم بر همه ما»، افزود که به رسمیت شناختن کشور فلسطین همچنان تا حد زیادی جنبه نمادین دارد.

او گفت: «به واقعیت وضعیت نگاه کنید، اما اگر در قبال غزه منفعل بمانیم، اعتبار ما چه ارزشی خواهد داشت؟»

رئیس‌جمهور فرانسه همچنین به وضعیت کرانه باختری پرداخت و گفت حماس در این منطقه فعال نیست اما نقض حقوق «روز به روز» در حال وقوع است.

مکرون خواستار احترام به «حقوق مشروع مردم فلسطین» و «حق مشروع آنها برای زندگی» شد.

او همچنین تأکید کرد: «کسانی که ادعا می‌کنند امنیت اسرائیل مستلزم نقض حاکمیت همه کشور‌های همسایه آن است، مرتکب اشتباهی بسیار سرنوشت‌ساز می‌شوند.»

منبع: بریکینگ نیوز