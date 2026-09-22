به دنبال پیام مقام معظم رهبری به مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پیامی از رهنمودهای معظم‌له قدردانی و استقبال کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به دنبال پیام مقام معظم رهبری به مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پیامی از رهنمودهای معظم‌له قدردانی و استقبال کرد.

حسین سیمایی شامگاه سه‌شنبه در این پیام نوشت:

ن ۚ وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ

«آفتاب آمد دلیل آفتاب»

ایران، نام تمدنی است که حیات و تداوم چند هزار ساله خود را وام‌دار فرهنگ، هنر و دانش است. انقلاب اسلامی نیز بیش از هر چیز مبتنی بر مطالبات و ارزش‌های فرهنگی بود و جمهوری اسلامی ایران به‌مثابه فرزند ایران و اسلام و انقلاب ، بنیادی فرهنگ‌مدار و علم باور است. از همین رو، پاسداری از علم و فرهنگ و تکریم صاحبان آن همواره از ارکان این نظام بوده است.

پیام رهبر فرزانه انقلاب در آغاز سال تحصیلی بار دیگر این حقیقت را آشکار کرد و موجی از اطمینان خاطر و دلگرمی در میان جامعه دانشگاهی پدید آورد. تأکید معظم‌له بر اینکه دانشگاه باید «مأمن دانش و ادب و نشاط و امید» باشد، سمت‌وسوی دانشگاه آینده را به‌روشنی ترسیم می‌کند؛ نهادی زنده، حاضر، امیدوار و پیوندخورده با جامعه.

دانشگاه نه فقط عرصه آموزش و پژوهش و تلاش برای رسیدن به قله‌های علم که عرصه فرهیختگی، ادب و هنر، تعالی معنوی، فهم جهان امروز و آگاهی عمیق از تاریخ و میراث ایران عزیز است. تحقق چنین دانشگاهی، جز با حضور استاد و دانشجو و جریان یافتن حیات علمی و اجتماعی و گفتگوی نقادانه در این محیط سازنده ممکن نیست.

در این میان، تأکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت توجه به معیشت استادان نیز برای ما بسیار راهگشاست. استاد، سرمایه علمی و فرهنگی کشور است و حفظ منزلت او تنها با تکریم زبانی محقق نمی‌شود. آرامش خاطر و تأمین شایسته معیشت، مقدمه آن است که استاد بتواند با فراغ بال بیندیشد، پژوهش کند و نسل آینده ایران را تربیت کند.

بهبود وضعیت حقوق و معیشت اعضای هیئت علمی در ماه‌های گذشته از دغدغه‌های جدی وزارت علوم بوده و برای تحقق آن تلاش و پیگیری فراوانی صورت گرفته است؛ موانعی نیز در این مسیر وجود داشته که امیدواریم با رهنمود صریح و حکیمانه رهبر معظم انقلاب زمینه رفع آنها با سرعت فراهم شود و حاصل این تلاش‌ها در آغاز سال تحصیلی جدید به خبرهای خوش برای استادان عزیز تبدیل شود.

این پیام برای ما هم مایه دلگرمی است و هم حاویِ مسئولیت؛ دلگرمی از آن جهت که نهاد علم همچنان از حمایت و توجه ویژه‌ی رهبری معظم انقلاب برخوردار است و مسئولیت از آن رو که باید این رهنمودها را از سخن به عمل نزدیک‌تر کنیم.

در پایان یاد شهیدان و جان‌فدایان وطن، به ویژه امینِ علم و فناوری، قائد شهید را گرامی و زنده نگه می‌داریم و اجازه نخواهیم داد جنایت امریکایی-صهیونی علیه علم، دانشگاه، و میراث ایرانی فراموش شود.

حسین سیمایی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۳۱/ شهریور/ ۱۴۰۵

برچسب ها: وزارت علوم ، آغاز سال تحصیلی
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