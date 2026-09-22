رئیس پلیس راه راهور فراجا از کشف حدود ۲ کیلو و ۸۶۰ گرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه و دستگیری دو متهم در جریان اجرای مأموریت گشت و کنترل ترافیکی در آزادراه قزوین ـ کرج خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی رئیس پلیس راه راهور فراجا، در تشریح جزئیات عملیات کشف شیشه اظهار کرد: حوالی ساعت ۱۸:۳۰ روز سه شنبه ۳۱ شهریورماه، عوامل پلیس راه قزوین(محور آزادراه قزوین-کرج) حین گشت‌زنی و پایش ترافیکی در این محور، به یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ نقره‌ای که با یک راننده و یک سرنشین در حال تردد بود، به دلیل ارتکاب رفتارهای پرخطر و انجام حرکات مارپیچ مشکوک شد.

وی افزود: مأموران پلیس راه پس از اعلام دستور توقف، در مدت کوتاهی موفق به متوقف کردن خودرو شدند و در ادامه، طی بازرسی انجام‌شده، مقدار تقریبی ۲ هزار و ۸۶۰ گرم ماده مخدر صنعتی از نوع شیشه از داخل خودرو کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: با توجه به نوع و ماهیت مواد مکشوفه و ضرورت رعایت ملاحظات ایمنی و عملیاتی، موضوع بلافاصله به نزدیک‌ترین واحد انتظامی مستقر در محور اعلام شد. در پی این هماهنگی، عوامل انتظامی در محل حاضر شده و ضمن تأمین امنیت صحنه، فرآیند دستگیری متهمان و تحویل اقلام مکشوفه را در دستور کار قرار دادند.

سرهنگ محبی تصریح کرد: در ادامه عملیات و با همکاری و هماهنگی عوامل پلیس راه و نیروهای انتظامی، هر دو سرنشین خودرو دستگیر شدند و متهمان به همراه مواد مخدر مکشوفه، برای انجام مراحل قانونی و تکمیل تحقیقات، به عوامل انتظامی روستای ناصرآباد از توابع شهرستان آبیک تحویل داده شدند.

وی در پایان با تأکید بر نقش گشت‌های هدفمند پلیس راه در ارتقای امنیت محورهای مواصلاتی گفت: مأموریت‌های گشت و کنترل ترافیکی، علاوه بر تأثیر مستقیم در پیشگیری از حوادث و ارتقای ایمنی عبور و مرور، از ظرفیت قابل‌توجهی برای شناسایی رفتارهای مشکوک، کشف جرایم و مقابله با فعالیت‌های مجرمانه در جاده‌ها برخوردار است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا خاطرنشان کرد: پلیس راه با بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای عملیاتی، پایش مستمر محورهای مواصلاتی و تعامل و هماهنگی با سایر واحدهای انتظامی، در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی با هرگونه جرم و تخلف در حوزه مأموریتی خود برخورد خواهد کرد.

منبع: پلیس