باشگاه خبرنگاران جوان - ستاد کل‌ نیروهای مسلح و قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) سه شنبه شب ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ در بیانیه ای تصریح کردند: این‌گونه سخنان، نشان‌دهنده بن‌بست راهبردی آمریکا در تجاوز علیه ملت ایران است.

در این بیانیه تصریح شده است: تکرار ادعاها و تهدیدهای بی‌اساس، با توجه به فرسودگی ارتش آمریکا، نه نشانه قدرت، بلکه نشان از استیصال راهبردی آنان دارد.

در بیانیه ستاد کل‌ نیروهای مسلح و قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) آمده است: ایران اسلامی همواره لنگرگاه امنیت در منطقه، به‌ویژه برای تجارت آزاد و بین‌المللی بوده است؛ در حالی که آمریکا با حضور نامشروع، غیرقانونی و تجاوزکارانه در منطقه غرب آسیا، منبع تهدید، ناامنی و بی‌ثباتی است و برای جبران شکست‌های پی‌درپی در اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران و راهزنی دریایی، اقتصاد جهانی را به گروگان گرفته است.



ستاد کل‌ نیروهای مسلح و قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) در این بیانیه افزودند: لفاظی‌های رئیس‌جمهور آمریکا تغییری در محاسبات قدرت ایجاد نمی‌کند و هرگز جایگاه تنزل‌یافته این کشور در نظم نوین جهانی و شکست‌های خفت‌بار آمریکا در جنگ علیه ایران و جبهه مقاومت را جبران نخواهد کرد.



در بیانیه ستاد کل‌ نیروهای مسلح و قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) تاکید شده است: پاسخ نیروهای مسلح توانمند و قدرتمند ایران اسلامی که از تجارب دفاع مقدس هشت ساله و جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم بهره می‌گیرند به یاوه‌گویی‌ها و تهدیدهای قاتل امام شهید امت، کودکان بی‌گناه و مظلوم مدرسه‌ شجره طیبه میناب و لامرد و سایر شهدای والامقام کشور، آمادگی کامل جهت وارد کردن ضرباتی شدیدتر، خردکننده‌تر و غیرقابل‌پیش‌بینی به متجاوزان و سران آمریکا و رژیم صهیونیستی می باشد. ان‌شاالله رئیس‌جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران، پیام ملت شجاع و نیروهای مسلح قهرمان و اقتدار ایران قوی و شکست‌ناپذیر را در مجمع سازمان ملل متحد به گوش جهانیان خواهند رساند.