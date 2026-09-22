باشگاه خبرنگاران جوان - سردار «حسین محبی» سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیرامون یاوه‌گویی‌های مقامات آمریکایی درباره تهدید حمله به کوه کلنگ و نابودی زیرساخت‌ها، اظهار داشت: ترامپ عادت دارد دائماً تهدید کند و فراموش می‌کند که پیش‌تر نیز تهدیداتی مطرح کرده، اما نتوانسته آن‌ها را عملیاتی کند و اکنون دوباره تهدیدات جدیدی را مطرح می‌کند.

سردار محبی افزود: در این مورد خاص، اگر آمریکا بخواهد به هر نقطه از ایران نه فقط کوه کلنگ و نه فقط مکانی که مورد تهدید قرار داده، حمله کند، ما با آمادگی کامل در مقابل حمله آمریکا می‌ایستیم و تجاربی که آمریکا پیش‌تر از نوع مقابله ما کسب کرده و در واقع مانع رسیدن آمریکا به اهدافش شده، مجدداً برای آمریکا تکرار خواهد شد.

وی ادامه داد: به سردمداران و هیئت حاکمه آمریکا توصیه می‌کنم مواردی را که قبلاً تجربه کرده و در آن تجربه شکست خورده‌اند، بار دیگر تکرار نکنند؛ چرا که آزموده را آزمودن خطاست و کسی که چیزی را یک بار تجربه کرده دوباره بخواهد تجربه کند، پشیمان خواهد شد.

سردار محبی خاطرنشان کرد: ما آمادگی داریم در تمام عرصه‌هایی که آمریکا توهم می‌کند می‌تواند با هدف قرار دادن آن نقاط و مناطق به اهداف خود برسد، آن توهم را مثل همیشه نقش بر آب کنیم و واقعیت میدانی توان خود را به آمریکا نشان دهیم.

سردار محبی در پایان تأکید کرد: ما برای هر سناریوی دشمن آمادگی داریم و دشمن در هر عرصه‌ای که بخواهد وارد عمل شود، قطعاً پاسخ دندان‌شکنی به دشمن خواهیم داد.

منبع: سپاه نیوز