مربی بدنساز اسپانیایی و سابق پرسپولیس با حضور در اردوی تیم ملی فوتبال ایران در ازبکستان، به جمع اعضای کادر فنی اضافه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - په‌په لوسادا، مربی ۵۰ ساله اسپانیایی، با حضور در اردوی تیم ملی فوتبال ایران در ازبکستان، فعالیت خود را به‌عنوان عضو جدید کادر فنی آغاز کرد.

لوسادا در حوزه‌های بدنسازی، آمادگی جسمانی و توانبخشی ورزشی تخصص دارد و تحصیلات خود را در رشته تناسب اندام و توانبخشی ورزشی در دانشگاه اروپایی مادرید به پایان رسانده است.

این مربی اسپانیایی که سابقه حضور در فوتبال ایران و همکاری با پرسپولیس را نیز در کارنامه دارد، از این پس در برنامه‌های آماده‌سازی و تمرینی تیم ملی در کنار سایر اعضای کادر فنی فعالیت خواهد کرد.

مربی جدید تیم ملی فوتبال ایران همچنین گواهینامه «پیشرفته» کمک‌مربیگری یوفا را در اختیار دارد و قرار است در اردوی ازبکستان، ملی‌پوشان را در کنار دیگر اعضای کادر فنی همراهی کند.

تیم ملی فوتبال ایران در این اردو خود را برای دیدار‌های پیش‌رو آماده می‌کند و لوسادا نیز از این مرحله به بعد در روند آماده‌سازی و فعالیت‌های فنی و بدنی ملی‌پوشان حضور خواهد داشت.

منبع: تیم ملی فوتبال

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، مربی خارجی
خبرهای مرتبط
نبی: ایران و ازبکستان باید دنبال تورنمنت‌های مشترک با حضور تیم‌های قدرتمند باشند/ کافا خروجی مطلوبی ندارد
سردار آزمون: همیشه بازی مقابل ازبکستان سخت بوده است
قلعه نویی: تیم ملی جای جوان‌گرایی نیست بلکه جای تغییر نسل است
ایران با لباس‌ قرمز به مصاف ازبکستان می‌رود
تیم ملی فوتبال ایران عازم تاشکند شد
پشت پرده دعوت نشدن اللهیار صیادمنش به تیم ملی چیست؟
تیم ملی ایران به فرغانه رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قلعه نویی: تیم ملی جای جوان‌گرایی نیست بلکه جای تغییر نسل است
بازیکن امید اصول اولیه را بلد نیستند/ فوتبال ما یک بیمار رو به مرگ است
کاناوارو: ایران یکی از قدرتمندترین تیم‌های آسیاست
ایران با لباس‌ قرمز به مصاف ازبکستان می‌رود
آخرین تمرین تیم ملی پیش از دیدار با ازبکستان برگزار شد
شومورودوف: دیدار مقابل ایران به ما نقاط ضعفمان را نشان می‌دهد
نبی: ایران و ازبکستان باید دنبال تورنمنت‌های مشترک با حضور تیم‌های قدرتمند باشند/ کافا خروجی مطلوبی ندارد
استقلال در لیگ و آسیا؛ چالش حفظ ثبات در دو جبهه
قهرمانی ارزشمند ملی پوش پارکور ایران در رقابت‌های جهانی کاپ آزاد روسیه
سردار آزمون: همیشه بازی مقابل ازبکستان سخت بوده است
آخرین اخبار
آخرین تمرین تیم ملی پیش از دیدار با ازبکستان برگزار شد
نبی: ایران و ازبکستان باید دنبال تورنمنت‌های مشترک با حضور تیم‌های قدرتمند باشند/ کافا خروجی مطلوبی ندارد
شومورودوف: دیدار مقابل ایران به ما نقاط ضعفمان را نشان می‌دهد
کاناوارو: ایران یکی از قدرتمندترین تیم‌های آسیاست
سردار آزمون: همیشه بازی مقابل ازبکستان سخت بوده است
قلعه نویی: تیم ملی جای جوان‌گرایی نیست بلکه جای تغییر نسل است
بازیکن امید اصول اولیه را بلد نیستند/ فوتبال ما یک بیمار رو به مرگ است
ایران با لباس‌ قرمز به مصاف ازبکستان می‌رود
قهرمانی ارزشمند ملی پوش پارکور ایران در رقابت‌های جهانی کاپ آزاد روسیه
استقلال در لیگ و آسیا؛ چالش حفظ ثبات در دو جبهه
استقلال و گره هجومی؛ چرا رسیدن به دروازه حریف سخت می‌شود؟
هواداران استقلال در انتظار درخشش یک بازیکن
۱۶.۵ میلیارد تومان پاداش تیم ملی کاراته ایران در ناگویا
شجاع پناهی هم فینالیست شد؛ دبل طلایی ووشوی ایران در ناگویا
از هند تا هنگ‌کنگ؛ مسیر مقتدرانه سوگند سینکایی به فینال آسیایی
علی پاکدامن مدال برنز سابر مردان در بازی‌های آسیایی را از آن خود کرد
صعود فرشته اقتداری و نجمه بوشهری‌زاده به مرحله بعد اسکواش بازی‌های آسیایی
حضور ایران در فینال مسابقات eFootball پس از پیروزی مقابل ژاپن
فدراسیون فوتبال از مردم عذرخواهی کرد
فوتبال ایران طلایی شد/ فراموشی شکست تیم ملی امید با شیوه الکترونیک
چهار ملی پوش ووشو ایران در فینال ساندا بازی‌های آسیایی 
بازدید رئیس بنیاد مستضعفان از مجموعه فرهنگی و ورزشی انقلاب
صعود دانیال شه‌بخش به مرحله یک‌هشتم نهایی بوکس بازی‌های آسیایی
حسین عبدی: این نتیجه غیرقابل قبول است/ از تک‌تک مردم عزیزم عذر خواهی می‌کنم
صعود دختران کبدی ایران در ناگویا؛ هند صدرنشین شد
تایید درمان ملی پوش بسکتبال از سوی فدراسیون پزشکی تا بهبودی کامل
دلیل حذف تیم ملی امید؛ جابجایی ترکیب برنده با بی انگیزه‌های پر ادعا
خبر خوش برای اسکیت ایران؛ ویزای مسافران پاراگوئه صادر شد
ایران ۱ - ۴ کره شمالی/شکست سنگین تیم امید ایران و خروج از رقابت‌های آسیایی
کلاییچ: حریفان در مرحله بعد از ما نگران خواهند بود