مربی بدنساز اسپانیایی و سابق پرسپولیس با حضور در اردوی تیم ملی فوتبال ایران در ازبکستان، به جمع اعضای کادر فنی اضافه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - په‌په لوسادا، مربی ۵۰ ساله اسپانیایی، با حضور در اردوی تیم ملی فوتبال ایران در ازبکستان، فعالیت خود را به‌عنوان عضو جدید کادر فنی آغاز کرد.

لوسادا در حوزه‌های بدنسازی، آمادگی جسمانی و توانبخشی ورزشی تخصص دارد و تحصیلات خود را در رشته تناسب اندام و توانبخشی ورزشی در دانشگاه اروپایی مادرید به پایان رسانده است.

این مربی اسپانیایی که سابقه حضور در فوتبال ایران و همکاری با پرسپولیس را نیز در کارنامه دارد، از این پس در برنامه‌های آماده‌سازی و تمرینی تیم ملی در کنار سایر اعضای کادر فنی فعالیت خواهد کرد.

مربی جدید تیم ملی فوتبال ایران همچنین گواهینامه «پیشرفته» کمک‌مربیگری یوفا را در اختیار دارد و قرار است در اردوی ازبکستان، ملی‌پوشان را در کنار دیگر اعضای کادر فنی همراهی کند.

تیم ملی فوتبال ایران در این اردو خود را برای دیدار‌های پیش‌رو آماده می‌کند و لوسادا نیز از این مرحله به بعد در روند آماده‌سازی و فعالیت‌های فنی و بدنی ملی‌پوشان حضور خواهد داشت.

منبع: تیم ملی فوتبال