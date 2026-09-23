باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیوی بیفوما بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس درباره نحوی حضورش در فوتبال ایران اظهار کرد: من در خانه بودم و تمرینات شخصی‌ام را انجام می‌دادم که یک ایجنت با من تماس گرفت. او گفت یک تیم بزرگ در آسیا که در چمپیونزلیگ هم بازی می‌کند و مقابل تیم کریس رونالدو هم قرار می‌گیرد، تو را می‌خواهد. من هم آرزویم بود که مقابل رونالدو بازی کنم و به عشق او بود که به ایران آمدم. من در یونان مقابل میلاد محمدی بازی کردم. یک هم‌تیمی هم داشتم که با مرتضی پورعلی‌گنجی همبازی بود و خیلی با من درباره ایران صحبت کرد. وقتی به ایران رسیدم، بیشتر با فضای فوتبال ایران آشنا شدم و حالا می‌دانم که کیفیت فوق‌العاده بالایی دارند

بیفوما درباره تفاوت فصل قبل و فعلی اظهار کرد: سال قبل سختی‌های زیادی داشتیم و متحد نبودیم. البته این نظر شخصی من است. فشار زیادی روی ما بود و، چون تیم نبودیم، هر کسی می‌خواست خودش انفرادی کار کند. این تفاوت خوب و بد تمرین کردن است. وقتی خوب تمرین نکنید، مشخص است که در بازی هم خوب کار نخواهید کرد. در اردوی ترکیه با مدیرعامل باشگاه صحبت کردیم تا ببینیم شرایط قرار است چطور پیش برود. از من پرسید که چرا شرایطم خوب نیست و من گفتم که وقتی یک فوتبالیست ذهنش آرام نباشد، نمی‌تواند خوب کار کند. خودم هم به خاطر این وضعیت، برای باشگاه، همبازیانم و هواداران ناراحت بودم، اما نمی‌خواستم برای دیگران مشکل ایجاد کنم.

او افزود: وقتی با آقای تارتار صحبت کردم، ایشان گفتند که به من اعتقاد دارند و من برای ایشان بازیکن مهم هستم. او به من گفت که شرایط با فصل گذشته فرق خواهد داشت. من هم گفتم که دوست دارم به عنوان یک فوتبالیست فقط به زمین و بازی فکر کنم و به تیم و هم‌تیمی‌های جوان‌ترم کمک کنم و با آنها دوست باشم. از روز اول هدفم این است که با پرسپولیس قهرمان شوم. تا این جا همه چیز خوب بوده و نشان دادیم که می‌توانیم قهرمان ایران باشیم. از شرایط و تمرین‌ها راضی هستم و بازی‌ها و نتایج نشان دهنده این شرایط خوب است.

بازیکن پرسپولیس گفت: در تیم پرسپولیس، ارتباطم با حسین کنعانی‌زادگان بهتر است. او از روز اول هوایم را داشت و خیلی به من کمک کرد. شاید خیلی خوب انگلیسی حرف نزند، اما خیلی خوب با هم ارتباط می‌گیریم. یکی از دلایلی که کنعانی‌زادگان کاپیتان تیم شده، ارتباط خوبی است که با خارجی‌ها می‌گیرد و شرایط را برای آنها بهتر می‌کند و این برای بازیکنان خارجی خیلی مهم است.

بیفوما درباره اینکه علاقمند به چه سبکی از موسیقی است و چه غذایی را دوست دارد، گفت: اکثر سبک‌های موسیقی به خصوص هیپ هاپ را گوش می‌کنم. آهنگ‌های ایرانی را فقط وقتی گوش می‌کنم که دوستان ایرانی کنارم هستند. فقط می‌دانم که موزیک شمالی با بقیه جا‌ها فرق دارد. از غذاها، قرمه سبزی را دوست دارم، کباب باربیکیو، کباب کوبیده، زرشک پلو با مرغ و سس مخصوصش را هم دوست دارم.

او درباره نظرش در مورد لقب که هواداران پرسپولیس به او دادند، گفت: لقب میگ‌میگ که هواداران به من داده‌اند، خیلی جالب و خنده‌دار است. شما در فضای مجازی خیلی قوی هستید و من این لقب را دوست دارم و می‌پسندم.