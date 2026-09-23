زهرا خواجوی دروازه بان تیم بانوان پرسپولیس درباره وضعیت این تیم در لیگ بانوان توضیحاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - زهرا خواجوی دروازه بان تیم بانوان پرسپولیس درباره اینکه سابقه استقلالی دارد، اظهار کرد: گذشته من قابل احترام است و آن را نمی‌شود انکار کرد،  اما امروز من پرسپولیسی هستم و برای این تیم بزرگ بازی می‌کنم. این یکی از تصمیمات درستم بود و بابت آن خوشحال هستم. پرسپولیس یک باشگاه معمولی نیست و تاریخ، هوادار و تعصب دارد و پر از مسئولیت است اما فضای خوبی برای رشد و پیشرفت دارد. 

خواجوی بیان کرد: فکر نکنم بیفوما بتواند مرا دریبل کند. من او را دریبل می‌کنم چون عاشق دریبل کردن هستم.  فکر میکنم گل زدن به من سخت است چون با تمام وجود بازی می‌کنم.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، فوتبال بانوان
خبرهای مرتبط
استارت پرسپولیس برای تمدید قرارداد ستاره‌های سرخپوش
جلالی:
من یاغی جدید فوتبال نیستم/ عاشق، طرفدار و سرباز پرسپولیس هستم
پرسپولیس در دو پرونده مالی قدیمی به رأی رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قلعه نویی: تیم ملی جای جوان‌گرایی نیست بلکه جای تغییر نسل است
بازیکن امید اصول اولیه را بلد نیستند/ فوتبال ما یک بیمار رو به مرگ است
کاناوارو: ایران یکی از قدرتمندترین تیم‌های آسیاست
ایران با لباس‌ قرمز به مصاف ازبکستان می‌رود
آخرین تمرین تیم ملی پیش از دیدار با ازبکستان برگزار شد
شومورودوف: دیدار مقابل ایران به ما نقاط ضعفمان را نشان می‌دهد
نبی: ایران و ازبکستان باید دنبال تورنمنت‌های مشترک با حضور تیم‌های قدرتمند باشند/ کافا خروجی مطلوبی ندارد
استقلال در لیگ و آسیا؛ چالش حفظ ثبات در دو جبهه
قهرمانی ارزشمند ملی پوش پارکور ایران در رقابت‌های جهانی کاپ آزاد روسیه
سردار آزمون: همیشه بازی مقابل ازبکستان سخت بوده است
آخرین اخبار
آخرین تمرین تیم ملی پیش از دیدار با ازبکستان برگزار شد
نبی: ایران و ازبکستان باید دنبال تورنمنت‌های مشترک با حضور تیم‌های قدرتمند باشند/ کافا خروجی مطلوبی ندارد
شومورودوف: دیدار مقابل ایران به ما نقاط ضعفمان را نشان می‌دهد
کاناوارو: ایران یکی از قدرتمندترین تیم‌های آسیاست
سردار آزمون: همیشه بازی مقابل ازبکستان سخت بوده است
قلعه نویی: تیم ملی جای جوان‌گرایی نیست بلکه جای تغییر نسل است
بازیکن امید اصول اولیه را بلد نیستند/ فوتبال ما یک بیمار رو به مرگ است
ایران با لباس‌ قرمز به مصاف ازبکستان می‌رود
قهرمانی ارزشمند ملی پوش پارکور ایران در رقابت‌های جهانی کاپ آزاد روسیه
استقلال در لیگ و آسیا؛ چالش حفظ ثبات در دو جبهه
استقلال و گره هجومی؛ چرا رسیدن به دروازه حریف سخت می‌شود؟
هواداران استقلال در انتظار درخشش یک بازیکن
۱۶.۵ میلیارد تومان پاداش تیم ملی کاراته ایران در ناگویا
شجاع پناهی هم فینالیست شد؛ دبل طلایی ووشوی ایران در ناگویا
از هند تا هنگ‌کنگ؛ مسیر مقتدرانه سوگند سینکایی به فینال آسیایی
علی پاکدامن مدال برنز سابر مردان در بازی‌های آسیایی را از آن خود کرد
صعود فرشته اقتداری و نجمه بوشهری‌زاده به مرحله بعد اسکواش بازی‌های آسیایی
حضور ایران در فینال مسابقات eFootball پس از پیروزی مقابل ژاپن
فدراسیون فوتبال از مردم عذرخواهی کرد
فوتبال ایران طلایی شد/ فراموشی شکست تیم ملی امید با شیوه الکترونیک
چهار ملی پوش ووشو ایران در فینال ساندا بازی‌های آسیایی 
بازدید رئیس بنیاد مستضعفان از مجموعه فرهنگی و ورزشی انقلاب
صعود دانیال شه‌بخش به مرحله یک‌هشتم نهایی بوکس بازی‌های آسیایی
حسین عبدی: این نتیجه غیرقابل قبول است/ از تک‌تک مردم عزیزم عذر خواهی می‌کنم
صعود دختران کبدی ایران در ناگویا؛ هند صدرنشین شد
تایید درمان ملی پوش بسکتبال از سوی فدراسیون پزشکی تا بهبودی کامل
دلیل حذف تیم ملی امید؛ جابجایی ترکیب برنده با بی انگیزه‌های پر ادعا
خبر خوش برای اسکیت ایران؛ ویزای مسافران پاراگوئه صادر شد
ایران ۱ - ۴ کره شمالی/شکست سنگین تیم امید ایران و خروج از رقابت‌های آسیایی
کلاییچ: حریفان در مرحله بعد از ما نگران خواهند بود