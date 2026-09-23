زهرا خواجوی دروازه بان تیم بانوان پرسپولیس درباره وضعیت این تیم در لیگ بانوان توضیحاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - زهرا خواجوی دروازه بان تیم بانوان پرسپولیس درباره اینکه سابقه استقلالی دارد، اظهار کرد: گذشته من قابل احترام است و آن را نمی‌شود انکار کرد، اما امروز من پرسپولیسی هستم و برای این تیم بزرگ بازی می‌کنم. این یکی از تصمیمات درستم بود و بابت آن خوشحال هستم. پرسپولیس یک باشگاه معمولی نیست و تاریخ، هوادار و تعصب دارد و پر از مسئولیت است اما فضای خوبی برای رشد و پیشرفت دارد.

خواجوی بیان کرد: فکر نکنم بیفوما بتواند مرا دریبل کند. من او را دریبل می‌کنم چون عاشق دریبل کردن هستم. فکر میکنم گل زدن به من سخت است چون با تمام وجود بازی می‌کنم.