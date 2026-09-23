باشگاه پرسپولیس طی نامه‌ای ۳ درخواست خود را برای رسیدگی به پروده یاسر آسانی به مهدی تاج ارائه داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - باشگاه پرسپولیس بعد از رد شکایتش از یاسر آسانی بازیکن آلبانیایی استقلال در کمیته انضباطی حالا این پرونده را در کمیته استیناف پییگری می کند و امیدوار است این رای به نفع سرخپوشان صادر شود. 

علی بازگشا سخنگوی باشگاه پرسپولیس درباره شکایت این باشگاه از یاسر آسانی بیان کرد: ابتدا شکایت خودمان را درباره آسانی اعلام کردیم و  کمیته انضباطی هم در یک زمان مقرری پاسخ داد.  لایحه‌مان را روز گذشته  به کمیته استیناف فرستادیم و از آن کمیته محترم خواستیم به شکایت ما رسیدگی کند.  در کنار این لایحه، امروز  صبح نامه‌ای را به آقای تاج ارسال خواهیم کرد و سه خواسته مهم داریم. یکی از خواسته‌های ما حضور وکلای باشگاه پرسپولیس در جلسات رسیدگی به این پرونده است. درخواست بعدی ما ضبط شدن جلسه رسیدگی به پرونده در استیناف است که بعدا قابل استناد باشد. درخواست سوم ما این است که این جلسه به صورت آنلاین به سمع و نظر همه هواداران پرسپولیس برسد. این نامه در راستای شفافیت است و امیدوارم به آن توجه شود وباید به این پرونده رسیدگی عادلانه شود. 

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۴ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
زهی خیال باطل. تاج و شفافیت و عدالت مقابل استقلال!
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