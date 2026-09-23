باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - علی علیپور، مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس که در روزهای اخیر به دلیل مصدومیت کهنه زانو مشغول انجام مراحل درمانی و فیزیوتراپی است، قرار است، امروز تزریق PRP را روی زانوی خود انجام دهد.

این اقدام باهدف تسریع روند بهبودی علیپور انجام خواهد شد و قرار است وضعیت این بازیکن طی روزهای آینده و تا هفته آینده توسط کادر پزشکی پرسپولیس مورد بررسی قرار بگیرد.

درصورتی‌که علیپور به بهبودی کامل برسد، مجوز حضور او در تمرینات گروهی صادر خواهد شد.

بااین‌حال، مهدی تارتار، سرمربی پرسپولیس، تأکید کرده که برای بازگشت علیپور هیچ عجله‌ای صورت نگیرد و این بازیکن زمانی به تمرینات گروهی اضافه شود که از نظر پزشکی آمادگی کامل داشته باشد تا از تشدید مصدومیت و طولانی‌تر شدن دوران دوری او جلوگیری شود.