باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ پاسدار حسن امینی فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با حضور در قرارگاه رسانه سردار شهید نائینی در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس از اجرای برنامه‌های گسترده‌ای و فعالیت‌های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و حماسی سپاه ناحیه مرکزی رشت مناسبت هفته دفاع مقدس ۱۴۰۵ خبر داد و افزود: برنامه‌های هفته دفاع مقدس که با شعار «لبیک با خامنه‌ای» پیش بینی شده، طی هفت روز و با هدف تجلیل از ایثارگران و تبیین ارزش‌های دفاع مقدس، در نقاط مختلف شهر رشت و در سطح پایگاه‌های بسیج برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه هفته دفاع مقدس، نه تنها یک مناسبت تاریخی، بلکه فرصتی برای بازخوانی ارزش‌های اسلامی و ایرانی است، گفت: سپاه ناحیه مرکزی رشت در این هفته، با نگاهی به تمامی گروه‌های اجتماعی از جمله جوانان، بانوان، پیشکسوتان و اصناف، برنامه‌هایی را تنظیم کرده که طی آن، از روایت ایستادگی مردم تا نقش بی‌بدیل خانواده‌های شهدا در مسیر پاسداشت این حماسه قرار می‌گیرند.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به اینکه سلسله نشست‌های تحلیلی و تبیینی با موضوع «ایثار و دفاع مقدس» در میدان شهدای رشت، سطح پایگاه‌ها و حوزه های مقاومت بسیج در نظر گرفته شده است گفت: برگزاری مسابقات ورزشی و فرهنگی در پایگاه‌های بسیج گرفته و نشست‌های تخصصی با موضوع «بسیج و جوانان» و «شبیه‌سازی جنگ‌های نوین» در قالب نشست‌های تبیینی، از جمله برنامه‌های کلیدی سپاه ناحیه مرکزی رشت در هفته پیش روست.

وی برنامه‌هایی نظیر «بازدید از نمایشگاه و موزه دفاع مقدس» و برگزاری مراسم‌های ویژه‌ای برای خانواده‌های شهدا و جانبازان، ایثارگران را از دیگر برنامه‌های سپاه ناحیه رشت در هفته پیش رو دانست و افزود: نواختن زنگ ایثار و شهادت در مدارس، برگزاری نمایشگاه اسوه ، مسابقات ورزشی و کاروان سلامت از دیگر برنامه های پیش بینی شده در هفته پیش روست.

سرهنگ پاسدار امینی از ویژه برنامه شبی با شهدا در اجتماع شبانه مردم با حضور خانواده های معزز شاهد از جمله مادر شهید قربانخانی و معماریان خبر داد و افزود: نشست کتابخوانی، تجلیل از مدافعان امنیت و پیشکسوتان دفاع مقدس، سلسله نشست های تحلیلی و تبیینی با موضوع «از جنگ تحمیلی هشت ساله تا دفاع مقدس سوم» و برگزاری «شامگاه یادیاران» در سطح پایگاه‌های مقاومت بسیج رشت و پویش کتابخوانی امین از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده در هفته دفاع مقدس است.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با تاکید بر اینکه بیش هزار و ۷۳۰ برنامه در سطح پایگاه‌های مقاومت بسیج، مساجد و حوزه های در سطح رشت پیش بینی شده است، تصریح کرد: برگزاری برنامه‌های متنوع، از نشست‌های علمی در میدان‌های شهر تا مسابقات ورزشی در پایگاه‌ها و مساجد، همگی نشان‌دهنده پیوند عمیق سپاه، بسیج و مردم شهر در مسیر پاسداشت این حماسه ماندنی است.

وی با بیان اینکه برنامه‌های ویژه‌ای برای پیشکسوتان دفاع مقدس و جلسات ویژه با حضور مدیران،کارگزاران در حوزه‌های مختلف اجرایی و اصناف پیش بینی شده است، گفت: برنامه های پیش بینی شده در سطح شهر رشت و اجرای دقیق آن پیام ایستادگی و مقاومت مردم شهر رشت را مخابره کرده تا ماهیت و هویت اسلامی ایرانی مردم بصیر رشت بار دیگر بازخوانی گردد.

منبع: روابط عمومی