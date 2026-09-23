مراسم عزای شام رحلت حضرت فاطمه معصومه (س) با حضور پرشور زائران و مجاوران حضرت در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر برگزار شد.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0639\u0632\u0627\u06cc \u0634\u0627\u0645 \u0631\u062d\u0644\u062a \u062d\u0636\u0631\u062a \u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0645\u0639\u0635\u0648\u0645\u0647 (\u0633) \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u067e\u0631\u0634\u0648\u0631 \u0632\u0627\u0626\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0645\u062c\u0627\u0648\u0631\u0627\u0646 \u062d\u0636\u0631\u062a \u0628\u0639\u062f \u0627\u0632 \u0646\u0645\u0627\u0632 \u062c\u0645\u0627\u0639\u062a \u0645\u063a\u0631\u0628 \u0648 \u0639\u0634\u0627\u0621 \u062f\u0631 \u0634\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062e\u0645\u06cc\u0646\u06cc (\u0631\u0647) \u062d\u0631\u0645 \u0645\u0637\u0647\u0631 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0\n