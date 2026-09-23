مراسم عزای شام رحلت حضرت فاطمه معصومه (س) با حضور پرشور زائران و مجاوران حضرت در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم عزای شام رحلت حضرت فاطمه معصومه (س) با حضور پرشور زائران و مجاوران حضرت بعد از نماز جماعت مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر برگزار شد.

 

 

 

برچسب ها: شام غریبان ، حضرت معصومه (س)
خبرهای مرتبط
قم در سوگ خواهر خورشید هشتم /حرکت دسته‌های عزاداری به سوی حرم کریمه اهل بیت (س)
پیچیدن شمیم دل انگیز عطر فاطمی در منزل شهید شیشه‌گران +فیلم
پیام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:
آیت الله شبیری زنجانی در منزلت‌های علمی و کمالات نفسانی در اوج قلّه بود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مراسم شام غریبان حضرت معصومه (س) + تصاویر
آخرین اخبار
مراسم شام غریبان حضرت معصومه (س) + تصاویر
نام نویسی بیش از سیصد و ۴۰ هزار قمی در پویش جان‌فدا
مجلس ترحیم آیت الله شبیری از سوی رهبر معظم انقلاب در قم برگزار می‌شود
قم در سوگ خواهر خورشید هشتم /حرکت دسته‌های عزاداری به سوی حرم کریمه اهل بیت (س)
تغییر مبدأ تشییع پیکر آیت‌الله شبیری زنجانی به میدان جهاد