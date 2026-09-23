مسابقات روئینگ بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ از امروز چهارشنبه یکم مهرماه در ورزشگاه ناکاراگویا آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات روئینگ بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ از امروز چهارشنبه یکم مهرماه در ورزشگاه ناکاراگویا آغاز شد.

در ماده تک نفره سنگین وزن مردان بهمن نصیری ملی‌پوش ایران به مصاف حریفانی از ازبکستان، ژاپن، کره جنوبی و عراق رفت. ورزشکار عراق پیش از شروع مسابقات به دلیل تخلف از دور رقابت‌ها کنار رفت.

این مسابقه از دور مقدماتی گروه اول برگزار شد و در پایان بهمن نصیری با زمان ۶.۵۸.۷۰ در رتبه سوم گروه قرار گرفت. در این ماده ورزشکار ازبکستان با زمان ۶.۴۸ در رتبه نخست ایستاد و ورزشکار کره جنوبی با زمان ۶.۵۲ در رده دوم قرار گرفت.

با پایان مسابقات گروه دوم و نتایج ثبت شده بهمن نصیری موفق شد با زمان ۶.۵۸.۷۰ از گروه اول به فینال A صعود کند.

مسابقات فینال این ماده صبح فردا پنج‌شنبه ۲ مهرماه برگزار خواهد شد.

برچسب ها: بازی‌های آسیایی ، ناگویا ، رقابت روئینگ
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