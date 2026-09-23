باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات روئینگ بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ از امروز چهارشنبه یکم مهرماه در ورزشگاه ناکاراگویا آغاز شد.

در ماده ۴ نفره زنان ترکیب مهسا جاور، سها فخری، ساقی ملکی و هنگامه کامیاب ملی‌پوشان ایران در گروه اصلی برای تعیین خط از ساعت ۱۰:۳۰ به مصاف حریفانی از چین، ویتنام و ژاپن رفتند.

در پایان این مسابقه تیم ۴ نفره ایران با زمان ۶:۲۱:۶۸ در رتبه دوم قرار گرفت.

تیم‌ چین با زمان ۶:۱۶:۹۶ در رده اول قرار گرفت و ویتنام با زمان ۶:۲۶:۵۳ در جایگاه سوم قرار گرفت.

مسابقات فینال این ماده صبح فردا پنج‌شنبه ۲ مهرماه برگزار خواهد شد.