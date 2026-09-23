باشگاه خبرنگاران جوان - با پایان مرحله مقدماتی تیراندازی ۱۰ متر با تپانچه؛ سامیه یاسی، ملی پوش جوان کشورمان موفق شد با کسب ۵۷۶ امتیاز به فینال رقابت های تیراندازی ۱۰ متر با تپانچه راه پیدا کند.

این نخستین حضور سامیه در بازی های آسیایی است. سامیه در حالی به فینال راه پیدا کرد که هانیه رستمیان و زینب طوماری به شکلی ناباورانه از صعود به فینال باز ماندند.

رستمیان با کسب ۵۷۱ امتیاز در جایگاه هجدهم قرار گرفت و زینب طوماری با کسب ۵۶۸ امتیاز در جایگاه ۲۷ قرار گرفت.

تیم ایران با کسب ۱۷۱۵ و با تفاوت ۴ امتیاز نسب به تیم سوم در جایگاه ششم قرار گرفت.