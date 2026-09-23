باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی کبدی مردان ایران در دومین مسابقه خود از مرحله گروهی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا امروز یکم مهرماه برابر مالزی به میدان رفت و موفق شد در نیمه با نتیجه ۳۷ بر ۱۶ و در پایان ۶۷ بر ۳۳ به پیروزی برسد.
تیم ملی کبدی مردان ایران در گروه A با تیمهای پاکستان، نپال، مالزی و تایلند همگروه است و در سومین و چهارمین دیدارش باید فردا به مصاف تیمهای ملی تایلند و پاکستان، برود.
تیم ملی کبدی مردان ایران نخستین دیدار خود مقابل نپال را نیز با اختلاف امتیاز بالا نسبت به حریف، پیروز شده بود.
برنامه و نتایج تیم ملی کبدی مردان در بازیهای آسیایی ناگویا:
پنجشنبه ۲ مهر ۱۴۰۵: ایران - تایلند ساعت ۰۴:۰۰ و ایران - پاکستان ساعت ۱۳:۰۰
تیم کبدی مردان با نفرات زیر در بیستمین دوره بازیهای آسیایی حضور دارد:
فاضل اتراچالی، امیر حسین اجلالی، امیرحسین بسطامی، امیرحسین تقی پور، امید خجسته، محمدرضا شادلو، علی صمدی، امیرمحمد ظفردانش، امیررضا علی اکبری، رضا میرباقری، علیرضا میرزائیان و معین نبی بخش
نواب تازه قلعه به عنوان سرمربی، جواد موسوی نسب، سامان نورمحمدی مربیان و عباد دلیری سرپرست کادر فنی تیم ملی را تشکیل میدهند.