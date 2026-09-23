تیم ملی کبدی مردان ایران در دومین دیدار خود از بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا برابر مالزی به برتری قاطع دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی کبدی مردان ایران در دومین مسابقه خود از مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا امروز یکم مهرماه برابر مالزی به میدان رفت و موفق شد در نیمه با نتیجه ۳۷ بر ۱۶ و در پایان ۶۷ بر ۳۳ به پیروزی برسد.

تیم ملی کبدی مردان ایران در گروه A با تیم‌های پاکستان، نپال، مالزی و تایلند همگروه است و در سومین و چهارمین دیدارش باید فردا به مصاف تیم‌های ملی تایلند و پاکستان، برود.

تیم ملی کبدی مردان ایران نخستین دیدار خود مقابل نپال را نیز با اختلاف امتیاز بالا نسبت به حریف، پیروز شده بود.

برنامه و نتایج تیم ملی کبدی مردان در بازی‌های آسیایی ناگویا:

پنجشنبه ۲ مهر ۱۴۰۵: ایران - تایلند ساعت ۰۴:۰۰ و ایران - پاکستان ساعت ۱۳:۰۰

تیم کبدی مردان با نفرات زیر در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی حضور دارد:

فاضل اتراچالی، امیر حسین اجلالی، امیرحسین بسطامی، امیرحسین تقی پور، امید خجسته، محمدرضا شادلو، علی صمدی، امیرمحمد ظفردانش، امیررضا علی اکبری، رضا میرباقری، علیرضا میرزائیان و معین نبی بخش

نواب تازه قلعه به عنوان سرمربی، جواد موسوی نسب، سامان نورمحمدی مربیان و عباد دلیری سرپرست کادر فنی تیم ملی را تشکیل می‌دهند.

برچسب ها: تیم کبدی ایران ، ناگویا
خبرهای مرتبط
بازی‌های آسیایی ناگویا:
تیم ۴ نفره روئینگ بانوان ایران در جایگاه دوم قرار گرفت
جدول مدالی بازی‌های آسیایی تا پایان روز سوم/ چین به ۳۲ طلا رسید، ایران در جایگاه ۱۱
بازی‌های آسیایی ناگویا؛
صعود بهمن نصیری به فینال تک نفره سنگین وزن مردان مسابقات روئینگ
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جدول مدالی بازی‌های آسیایی تا پایان روز سوم/ چین به ۳۲ طلا رسید، ایران در جایگاه ۱۱
آخرین اخبار
جدول مدالی بازی‌های آسیایی تا پایان روز سوم/ چین به ۳۲ طلا رسید، ایران در جایگاه ۱۱
تاکید بر همکاری هدفمند فدراسیون پارادوومیدانی و آموزش و پرورش استثنایی برای آشنایی دانش‌آموزان با رشته‌های پایه و مادر
استقلال و مسئله گلزنی؛ چرا تیم گاهی برای گل به مشکل می‌خورد؟
استقلال بدون شکست؛ تفاوت تیم سهراب با فصل گذشته در چیست؟
خط دفاع استقلال؛ نقطه قوتی که حالا آزمون جدی می‌شود
تیم ملی ایران به فرغانه رسید
تاج: برخی شیطنت‌ها برای تعلیق فوتبال ما شده است
اشتباه فاحش در ناگویا؛ پخش سرود کره‌شمالی به جای کره‌جنوبی در مسابقات هاکی
تیم ملی تنیس روی میز ایران حذف شد
پیام وزارت ورزش به مناسبت هفته دفاع مقدس؛ پاسداشت میراث ایثار و پهلوانی
شروع طوفانی کبدی ایران در ناگویا؛ پیروزی مقتدرانه مقابل نپال
پنالتی مشکوک در ثانیه‌های پایانی؛ هندبال ایران کره را مهار کرد
نقره تاریخی کاتای بانوان؛ پایان یک مسیر و آغاز دوران درخشش کاراته ایران
مناف هاشمی نایب رئیس فدراسیون جهانی کبدی انتخاب شد
هادیانی در پرش خرک بازی‌های آسیایی ناگویا سیزدهم شد
تیم ملی فوتبال ایران عازم تاشکند شد
نمایش مقتدرانه کبدی پوشان زنان ایران در ناگویا؛ بنگلادش مغلوب شاگردان مازندرانی شد
شکاف عظیم اقتصاد ورزش ایران و جهان؛ تلاش برای عبور از مرز ۱۶ میلیارد دلار
مصدومیت خاکی‌زاده دغدغه اصلی والیبال ساحلی ایران در مسیر ژاپن
پرسپولیس در دو پرونده مالی قدیمی به رأی رسید
فدراسیون فوتبال به ادعای های جنجالی درباره هزینه اردوی تیم جوانان و امید پاسخ داد
شکایت سرمربی کاراته‌پوشان ایران از «فرار حریفان» در ناگویا+فیلم
حضور استراتژیک ایران در مدیریت مسابقات سپک‌تاکرای بازی‌های آسیایی
درستکار: مسابقات جهانی جای محک زدن نیست/ تمام تیم‌های آسیا با تمام قوا در بازی های آسیایی حضور پیدا کرده‌اند + فیلم
دبیر: اگر برای یک کشتی‌گیر روادید صادر نشود به آمریکا نمی‌روم/ گردش مالی ۱۸۰۰ میلیارد تومان بوده است + فیلم
مراسم تشییع شهید گمنام توسط کشتی گیران در دهکده فرشتگان میناب فدراسیون کشتی + فیلم
پشت پرده دعوت نشدن اللهیار صیادمنش به تیم ملی چیست؟
تصویب برنامه‌های سالانه و بودجه ۱۴۰۵ فدراسیون بولینگ و بیلیارد در مجمع عمومی
پیام تبریک و هشدار ررئیس فدراسیون کاراته از ناگویا
سیل مدال‌های کاراته ایران در ناگویا؛ سعیدآبادی نقره آسیایی را به خانه برد