باشگاه خبرنگاران جوان - حمید حبیبی با اشاره به فرآیند تعیین سالانه حق‌العمل مجاری عرضه سوخت گفت: با توجه به تورم و افزایش هزینه‌های عملیاتی جایگاه‌ها و انجام ارزیابی‌های مشترک با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، پیش‌نویس نرخ‌های جدید به کمیسیون فرعی اقتصاد دولت ارسال شده است.

وی با اشاره به طولانی شدن مراحل صدور مصوبه نهایی هیئت وزیران و لزوم رفع دغدغه‌های نقدینگی جایگاه‌داران تصریح کرد: برای جلوگیری از اختلال در خدمات‌رسانی و کاهش فشارهای مالی بر صنف جایگاه‌داران، تصمیم گرفته شد حق‌العمل سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۰ درصدی به‌صورت علی‌الحساب مبنای محاسبه قرار گیرد.

حبیبی در تشریح جزئیات نرخ‌های جدید گفت: حق‌العمل علی‌الحساب بنزین به ازای هر لیتر ۹۰۰ تومان و حق‌العمل علی‌الحساب نفت‌گاز به ازای هر لیتر ۵۳۰ تومان محاسبه شده است.

مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تأکید بر اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۵ حق‌العمل پایه بر اساس ارقام سال گذشته پرداخت شده افزود: با بارگذاری ارقام جدید از امشب، همه مطالبات معوق جایگاه‌داران بابت مابه‌التفاوت ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۵ در قالب اعتبار خرید فرآورده و تسویه نقدی محاسبه و واریز و پس از ابلاغ مصوبه قطعی هیئت دولت، تسویه‌حساب نهایی نیز انجام خواهد شد