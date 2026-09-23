استاندار کرمان و رئیس کمیته امداد کشور از پروژه ۴۵۶ واحدی مسکن محرومین بازدید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی طالبی استاندار کرمان، به همراه رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور، صبح چهارشنبه اول مهرماه از روند اجرای پروژه ۴۵۶ واحدی مسکن محرومین در استان کرمان بازدید کردند.

این پروژه در قالب طرح احداث ۷ هزار واحد مسکونی شهید همت در حال اجراست که از مجموع واحد‌های پیش‌بینی‌شده، ۴۵۶ واحد به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) اختصاص یافته است.

واحد‌های مسکونی این پروژه با زیربنای ۸۰ مترمربع، دارای دو اتاق خواب و در قالب ساختمان‌های دوطبقه احداث می‌شوند و هدف از اجرای آن، تأمین مسکن خانوار‌های نیازمند و تحت حمایت کمیته امداد است.

در این بازدید، آخرین وضعیت اجرایی پروژه، میزان پیشرفت عملیات و نیاز‌های اعتباری آن مورد بررسی قرار گرفت و استاندار کرمان بر پیگیری برای تأمین منابع مورد نیاز و تکمیل واحد‌های مسکونی تأکید کرد.

طالبی همچنین قول مساعد داد تا برای تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز تکمیل پروژه و تسریع در بهره‌برداری از واحد‌های مسکونی پیگیری و مساعدت لازم انجام شود.

منبع: استانداری کرمان