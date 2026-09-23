وزرای امور خارجه ایران و عراق در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار کردند و صیانت از امنیت مرزهای مشترک را ضروری دانستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فواد حسین وزیر امور خارجه عراق، سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ در حاشیه هشتاد ویکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، دوطرف ضمن بررسی روند همکاری‌های دو کشور در عرصه‌های مختلف از جمله اقتصادی، تجاری، کنسولی و امنیتی، بر تداوم تلاش‌ها برای توسعه روابط در همه زمینه‌های مورد علاقه دو کشور تاکید کردند.



وزرای امور خارجه ایران و عراق، صیانت از امنیت مرزهای مشترک را بسیار کلیدی دانسته و بر اهمیت اجرای توافق‌های صورت‌گرفته در این زمینه و مقابله مؤثر با تحرکات تروریستی تاکید کردند.



وزیر امور خارجه ایران در این دیدار ضمن تشریح آخرین تحولات مربوط به وضعیت کشتیرانی در تنگه هرمز، از جمله تفاهم حاصله بین ایران و عمان برای تعیین مسیرهای ایمن کشتیرانی تجاری، تصریح کرد ناامنی موجود در تنگه هرمز صرفا به دلیل اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی است و بازگشت امنیت به این تنگه مستلزم توقف اقدامات ناامن‌ساز آمریکا است.



عراقچی همچنین بر ضرورت پایبندی همه کشورهای منطقه به اصل حسن همجواری به‌ویژه ممانعت از استفاده طرف‌های متجاوز از قلمرو و امکانات آنها جهت تدارک و اجرای اقدامات غیرقانونی و تجاوزکارانه علیه ایران تأکید و خاطرنشان کرد که جمهوری اسلامی ایران در دفاع از حاکمیت و منافع ملی خود مصمم و جدی است.

منبع: وزارت امور خارجه