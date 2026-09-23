رئیس جمهور اسلامی ایران روز سه شنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶ به وقت شرق آمریکا برابر با یکم مهر ۱۴۰۵ برای شرکت و سخنرانی در هشتادویکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد نیویورک شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در فرودگاه جان اف کندی نیویورک مورد استقبال «غلامحسین درزی» سفیر و کاردار جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل و جمعی از دیپلمات های ایرانی قرار گرفت.

این پرواز عصر سه شنبه پس از سوخت‌گیری و توقف کوتاه در الجزایر به‌سمت آمریکا حرکت کرد.

هیات وزارت خارجه ایران به ریاست «سیدعباس عراقچی» عصر دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ و پیش از هیات ریاست جمهوری، وارد نیویورک شد و وزیر خارجه ایران از صبح سه شنبه به وقت شرق آمریکا در حال انجام دیدارهای دو جانبه با همتایان خود و نیز مقامات بین المللی است.

رئیس جمهوری در این سفر علاوه بر حضور و تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران در هشتادویکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیدارهایی نیز با برخی سران کشورهای حاضر در این نشست خواهد داشت.

پزشکیان همچنین نشست‌های جداگانه‌ای با ایرانیان فرهیخته و مقیم ایالات متحده، همچنین نخبگان و اندیشکده‌های آمریکایی خواهد داشت.

هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سطح سران و رهبران جهان از امروز آغاز بکار کرده است.

رهبران و نمایندگان ۱۹۳ عضو سازمان ملل متحد از امروز تا دوشنبه ششم مهرماه (۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ ) در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر این سازمان علاوه بر سخنرانی و تشریح مواضع دولت های خود، درباره مهم‌ترین تحولات بین‌المللی دیدارها و نشست های دو جانبه و چند جانبه برگزار می کنند.

نزدیک به ۱۳۰ رئیس کشور و رئیس دولت به صورت حضوری در اجلاس عالیرتبه مجمع عمومی شرکت کرده اند.

شعار رسمی هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی عبارت است از: «بازسازی(احیای) اعتماد، مدیریت تحول: سازمان ملل متحدی که برای همه نتیجه بخش باشد.»

این شعار بر ضرورت بازسازی اعتماد میان کشورها، تقویت همکاری های چندجانبه و سازگار کردن نهادهای بین المللی با چالش های جدید تاکید دارد.

در این نشست موضوعاتی از جمله صلح و امنیت جهانی، حقوق بشر، توسعه پایدار، تغییرات اقلیمی، افزایش سطح آب دریاها، آمادگی در برابر همه گیری ها و حکمرانی هوش مصنوعی در دستورکار قرار خواهد داشت.

در کنار سخنرانی‌های عمومی، نشست‌های سطح بالا و دیدارهای دوجانبه و چندجانبه نیز در حاشیه مجمع عمومی برگزار می شود؛ موضوعی که نیویورک را طی این هفته به یکی از مهم ترین مراکز رایزنی های دیپلماتیک جهان تبدیل خواهد کرد.