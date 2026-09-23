باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - رضا غلامی مدیرکل پشتیبانی امور دام استان مازندران در ارزیابی وضعیت تأمین نهاده و پروتئین در سطح استان، گفت: با توجه به اینکه حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از فرآیند تأمین و توزیع نهاده در سطح کشور بر عهده شرکت پشتیبانی امور دام است، اداره مازندران از ابتدای امسال تاکنون، نسبت به توزیع ۶۰ هزار تن نهاده در سطح استان اقدام کرده است.

او با اطمینان‌بخشی به تولیدکنندگان در خصوص وضعیت موجودی، افزود: در حال حاضر ذخایر شرکت در حوزه نهاده در وضعیت مطلوبی قرار دارد و جای نگرانی وجود ندارد.

غلامی گفت: در راستای تقویت ذخایر، شرکت پشتیبانی امور دام ۵۰ هزار تن ذرت از کشور روسیه خریداری کرده است که تاکنون تخلیه دو فروند کشتی با مجموع وزن حدود ۹ هزار تن در بنادر استان به انجام رسیده و محموله باقی‌مانده نیز طی هفته جاری به انبار‌های شرکت ارسال می‌گردد.

مدیرکل پشتیبانی امور دام مازندران همچنین به اقدامات انجام شده در حوزه تأمین پروتئین اشاره کرد و افزود: در راستای تأمین ذخایر گوشت مرغ، تاکنون قرارداد خرید ۳۳۰۰ تن مرغ منجمد منعقد شده که از این میزان، ۳۲۰۰ تن تحویل گرفته شده و در سردخانه‌های شرکت ذخیره شده است.

او گفت: مرحله دوم خرید نیز از ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ آغاز شده است؛ در این مرحله قرار بود ۳۸۰ تن مرغ منجمد از اتحادیه مرغداران و شرکت‌های زنجیره خریداری شود که تاکنون فرآیند خرید و ذخیره‌سازی ۵۰۰ تن از این میزان با موفقیت انجام شده است.