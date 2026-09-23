سخنگوی وزارت خارجه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل درباره خبر مذاکره ایران و آمریکا در نیویورک گفت: تعامل صورت گرفته با طرف آمریکایی از طریق میانجی قطری صورت گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به دیدار هیئت نمایندگی ایران با طرف آمریکایی گفت: هیئت ایرانی شروط خودش را به صورت خیلی صریح و روشن از طریق میانجیها به طرف آمریکایی منعکس کرد.
اسماعیل بقائی افزود: این تعامل با هدف ابلاغ شروط ایران، از جمله خاتمه جنگ در همه جبههها، توقف اقدامات تجاوزکارانه آمریکا، لغو محاصره دریایی و جنگ اقتصادی و آزادی داراییهای ایران صورت گرفت.
سخنگوی وزارت امور خارجه، از انتقال شفاف خواستههای ایران به طرف آمریکایی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل خبر داد.
منبع: صداوسیما