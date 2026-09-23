سخنگوی وزارت خارجه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل درباره خبر مذاکره ایران و آمریکا در نیویورک گفت: تعامل صورت گرفته با طرف آمریکایی از طریق میانجی قطری صورت گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به دیدار هیئت نمایندگی ایران با طرف آمریکایی گفت: هیئت ایرانی شروط خودش را به صورت خیلی صریح و روشن از طریق میانجی‌ها به طرف آمریکایی منعکس کرد.

اسماعیل بقائی افزود: این تعامل با هدف ابلاغ شروط ایران، از جمله خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها، توقف اقدامات تجاوزکارانه آمریکا، لغو محاصره دریایی و جنگ اقتصادی و آزادی دارایی‌های ایران صورت گرفت.

سخنگوی وزارت امور خارجه، از انتقال شفاف خواسته‌های ایران به طرف آمریکایی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل خبر داد.

منبع: صداوسیما

برچسب ها: مجمع عمومی سازمان ملل ، سیاست خارجی ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۹ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
تاریخ : ۱ - مهر - ۱۴۰۵
که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در جنگ ایران هزاران بار مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است و باید دادگاه ایران و یا دادگاه لاهه و سایر دادگاه های بین المللی محاکمه و مجازات شود.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۱ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
و این در حالی است که شروط ایران به آمریکا بارها از طریق عمان، قطر و پاکستان ابلاغ شده است و ابلاغ کردن
پس عملکرد و رفتار عراقچی در نیویورک و سازمان ملل ملاقات، دیدار و همکاری با مسئولان آمریکا غلط و اشتباه بوده است.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۴ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار تروریست است و همراه با چند کشور جنایتکار دیگر و از سال 1332 تاکنون بیش از 60 هزار نفر مردم ایران را ترور کردند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۱ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
میشه برای مردم شفاف بگید :
توی نیویورک چه خبره ؟؟؟
دارید چکار می‌کنید؟؟؟
حواستون باشه میانجی ها بازیگران سناریوی کثیف آمریکا و اسرائیل هستند و فریبی دیگر در راه هست.....
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۵ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
اگر آقای عراقچی با آمریکایی ها دیدار کرده باید استيضاح شود.
ایشون باید سیاست‌های کشور رو اجرا کنند، خودشون سیاست‌گذار که نیستند.
نمایندگان مجلس شما دقیقا کجایین؟؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۴ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
انگلیس: در کنار اسرائیل علیه ایران ایستاده‌ایم/ و ما هم در کنار حزب الله لبنان علیه انگلیس جنایتکار و هم مزدورانشان ایستاده‌ایم
نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی انگلیس جنایتکار از سال ۲۰۰۱ تاکنون در منطقه خاورمیانه چه غلطی می کنند؟
نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی انگلیس جنایتکار از سال ۲۰۰۳ تاکنون در عراق و لیبی چه غلطی می کنند؟
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۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۷ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
خلبان هامون چی شدن آقای دیپلمات!
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۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۱ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
قطر غلط کرد خودشان شریک اشغالگران هستند چرا تجاوز را محکوم نکردند
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۲۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۸ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
از سال 1917 تاکنون در هر جای کشور‌های اسلامی جنایت رخ می دهد که دست آمریکا و متحدانش در کار است.
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۲۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۲ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
قطر خودش یه طرف جنگه و نقابل ماست چطور نیانجیگر شده؟!!!
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۲۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۱ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
از کی تا حالا قطری ها خیرخواه ما شدند؟! باز مهلت میخوان مخازن سوخت شون رو پر کنند و دوباره وحشی تر از قبل بیفتند به جون مردم و کشور!؟ حالا که داریم به نتیجه می رسیم چرا باید توقف کنیم؟!چرا فرست تنفس میدید بهشون؟! چندتا مدرسه میناب دیگه باید نابود بشه؟! چندتا خونواده داغ دار؟! ای خدا لعنت کنه....
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۲۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۱ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
شما لطفا با خود دولت قطر در مورد اضافه برداشت میدان‌های گازی مشترک صحبت کنید احتیاجی نیست دولت قطر برای ایران میانجیگری کند. دولت قطر = مار در آستین همه طرفهای درگیری نه فقط ایران هست.
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۲۵
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Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۰۹:۵۶ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
مذاکره ای که به نتیجه هرگز نخواهد رسید فقط اتلاف وقت و هزینه از جیب ملت هستش. چه اصراری دارین که نفهمین این موضوع رو واقعا جای سواله
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۲۵
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