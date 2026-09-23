تیم ملی کبدی زنان ایران در سومین دیدار مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ناگویا با نتیجه ۳۷ بر ۲۳ مقابل هند شکست خورد، اما به مرحله بعد صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در چهارمین روز بازی‌های آسیایی آیچی - ناگویا، تیم ملی زنان ایران در سومین دیدار خود برای تعیین صدرنشین گروه A به مصاف تیم قدرتمند هند رفت.

شاگردان مازندرانی در نیمه اول ۱۵ بر ۱۹ و در پایان ۲۳ بر ۳۷ مقابل هند شکست خوردند تا علی‌رغم صعود به مرحله بعد، فرصت صدرنشینی گروه را از دست دهند.

تیم ملی کبدی زنان ایران در گروه A با تیم‌های هند، بنگلادش و ژاپن همگروه بود. ملی پوشان ایران پیش از این تیم‌های ملی کبدی بانوان ژاپن و بنگلادش را با اختلاف امتیاز بالا، شکست داده بودند.

تیم کبدی زنان با نفرات زیر در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی حضور دارد:

زهرا کریمی، مهتاب لک علی آبادی، زهرا آسترکی، سانیا نعیمی، حدیث وارسته، نیکتا جلالوند، زکیه ململی، آیناز فرامرزی، فرشته کلاگر، آتنا مددی، سحر یاری، زهرا خدابنده‌لو

غلامرضا مازندرانی به عنوان سرمربی، لیلا دوستوندی، سمانه افخم، آزاده سلگی به عنوان مربی و زهرا رحیمی نژاد به عنوان سرپرست کادر فنی تیم ملی را تشکیل می‌دهند.

برچسب ها: کبدی ، ناگویا
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