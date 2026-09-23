باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله یک سی و دوم رقابت‌های تنیس روی میز بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ از صبح امروز (چهارشنبه، اول مهر) آغاز شد که طی آن تیم‌های دوبل مردان ایران به مصاف حریفان خود رفتند و پیروز شدند.

در نخستین دیدار تیم دوبل مردان ایران با ترکیب نوشاد و نیما عالمیان به مصاف خان محمد و خان عباس از پاکستان رفت و در سه ست متوالی پیروز شد.

دومین تیم دوبل ایران هم با ترکیب فرجی و آرین غفاری برابر موسی احمد و محمد اسماعیل از مالدیو قرار گرفت و با حساب سه بر دو پیروز شد، تا هر دو تیم ایران راهی دور یک‌شانزدهم نهایی شوند.

پیش از این تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران در بخش تیمی با شکست برابر چین تایپه از رسیدن به مرحله نیمه نهایی بازماند. تیم‌های میکس دوبل هم که برای نخستین بار در بازی‌های آسیایی شرکت کردند با شکست برابر حریفان خود در دور اول، از ادامه مسابقات بازماندند.