باشگاه خبرنگاران جوان - امروز اول مهر است و همه کوچه و خیابان‌های منتهی به مدارس حال و هوای دیگری دارند، سر و صدای دختران و پسران که نزدیک مدرسه می شوند فضایی متفاوت از روزهای دیگر برای مدارس و اهالی محدوده رقم زده اما این میان مدرسه میناب دیگر با این حال و هوا غریبه شده است.

میناب. مدرسه میناب، تبدیل به اسمی آشنا نه تنها برای همه مردم ایران شاید حتی برای جهان شده است، مدرسه‌ای که به یکباره تبدیل به قبرستانی برای ۱۶۸ پیکر بی جان شد. در این ویدئو تصاویری از صبح اولین روز مهر این مدرسه را شاهد خواهید بود.