تصاویری از حال و هوای اول مهر در مدرسه شجره طیبه میناب را در این ویدئو مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز اول مهر است و همه کوچه و خیابان‌های منتهی به مدارس حال و هوای دیگری دارند،  سر و صدای دختران و پسران که نزدیک مدرسه می شوند  فضایی متفاوت از روزهای دیگر برای مدارس و اهالی محدوده رقم زده اما این میان مدرسه میناب دیگر با این حال و هوا غریبه شده است.

میناب. مدرسه میناب،   تبدیل به اسمی آشنا نه تنها برای همه مردم ایران شاید حتی برای جهان شده است، مدرسه‌ای که به یکباره تبدیل به قبرستانی برای ۱۶۸ پیکر بی جان شد. در این ویدئو تصاویری از صبح اولین روز مهر این مدرسه را شاهد خواهید بود.  

 

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برچسب ها: حمله آمریکا ، مدارس
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سردار معروفی:
دادخواهی علیه عاملان جنایت مدرسه میناب با جدیت دنبال خواهد شد
کاظمی:
جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی از سازمان‌های بین‌المللی و محاکم داخلی پیگیری می‌شود
رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی:
جنایت مدرسه میناب توسط کمیته حقوق بشر مجلس پیگیری بین‌المللی می شود
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۶ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
بخدا اسمش رو که میشنوم گریم میگیره
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۷ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
از پارسال تا حالا قرار بود مدرسه بسازن پس چی شد؟
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۱ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
لعنت و نفرین ابدی بر هرکس که ذره ای در ریختن خون این بیگناهان دخیل بوده
۰
۳
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