دو نماینده شمشیربازی ایران با ثبت ۴ پیروزی و یک شکست در مرحله گروهی، به مرحله حذفی رقابت‌های انفرادی بازی‌های آسیایی ناگویا صعود کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی پاکدامن و محمد فتوحی، نمایندگان شمشیربازی ایران در بخش انفرادی مردان، امروز چهارشنبه روی پیست رفتند و کار خودشان را آغاز کردند.

هر دو سابریست کشورمان در گروه‌های شش‌نفره حضور داشتند و باید پنج بازی انجام می‌دادند که پاکدامن و فتوحی هر دو با ۴ پیروزی و یک شکست موفق شدند به مرحله حذفی راه پیدا کنند.

مرحله حذفی این رقابت‌ها نیز امروز برگزار می‌شود و تا دقایقی دیگر قرعه مسابقات و اینکه پاکدامن و فتوحی با چه حریفانی مسابقه خواهند داد، مشخص خواهد شد.

همچنین علی‌پور سلمان رئیس فدراسیون شمشیربازی، محسن وحدانی دبیر فدراسیون و رضا شجیع رئیس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی در سالن مسابقات حضور دارند.

برچسب ها: شمشیر بازی ، ناگویا
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