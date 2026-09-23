وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به توان بالای نظام اداری کشور گفت: تجربه شرایط سخت یک سال گذشته نشان داد که نظام اداری کشور از ظرفیت و توان قابل توجهی برخوردار است و حتی در بحرانی‌ترین مقاطع، خدمات‌رسانی به مردم متوقف نشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در ششمین نشست هم‌اندیشی معاونان توسعه مدیریت و منابع دستگاه‌های اجرایی، که با حضور علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، محمد رمضانیان، مشاور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، محمد ذاکری، رئیس امور تحول اداری، نوآوری و ارتقای فرهنگ سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور و جمعی از معاونان توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور برگزار شد.

وی با اشاره به تلاش‌های سازمان اداری و استخدامی کشور برای بهبود شرایط کارکنان دولت گفت: شهادت می‌دهم که آقای رفیع‌زاده، و همکاران‌شان در این دولت تلاش بسیاری می‌کنند تا شرایط بهتری برای کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها فراهم شود.البته در این مسیر باید مجموعه شرایط کشور، از محدودیت‌های منابع مالی تا شرایط ویژه کاری، به‌صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه مسائل کارکنان تنها به حقوق و مزایا محدود نمی‌شود و بخشی از مشکلات، مسائلی است که عموم مردم کشور نیز با آن مواجه هستند.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به تخصص‌گرایی، عملکردگرایی و سرمایه انسانی موجود در دستگاه‌های اجرایی افزود: اقدامات انجام‌شده در این مدت نشان داده است که علاوه بر حرکت در مسیر رویکردها و تأکیدات رئیس‌جمهور در زمینه تخصص‌گرایی و عملکردگرایی، باید توجه ویژه‌ای نیز به بدنه موجود و کارکنان دستگاه‌های اجرایی داشت.

صادق با اشاره به سابقه نزدیک به سه دهه فعالیت خود به عنوان کارمند دولت اظهار کرد: سال‌هاست درباره سنگینی ساختار دولت و ناکارآمدی نظام اداری سخن گفته می‌شود، اما تجربه شرایط سخت یک سال گذشته نشان داد که انظام اداری کشور از ظرفیت و توان قابل توجهی برخوردار است.

وی ادامه داد: در مقاطع بحرانی و شرایط بسیار دشوار، حتی زمانی که تنها بخشی از کارکنان امکان حضور در محل کار را داشتند، ارائه خدمات به مردم در نقاط مختلف کشور متوقف نشد و خدمات مورد نیاز در کوتاه‌ترین زمان ممکن ادامه یافت. این تجربه نشان‌دهنده توان، مسئولیت‌پذیری و ظرفیت بالای کارکنان دولت است.

وزیر راه و شهرسازی با قدردانی از کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی گفت: از این فرصت استفاده می‌کنم تا به همه همکاران در دستگاه‌های اجرایی خداقوت بگویم و امیدوارم با برنامه‌ریزی‌های دقیقی که در حوزه اصلاح و ارتقای نظام اداری انجام شده است، در ادامه مسیر دولت چهاردهم شاهد رقم خوردن تحولات کیفی بیشتری در دستگاه‌های اجرایی کشور باشیم.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، وزیر راه وشهرسازی
خبرهای مرتبط
بازدید سرزده وزیر راه و شهرسازی از فرودگاه امام خمینی(ره)
بازدید رؤسای کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان از پروژه جلفا-کلاله و پل آغبند
۲۵ کیلومتر از مسیر کریدور بزرگراهی غرب کشور به بهره‌برداری رسید+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
وزش باد شدید در نواحی شرق کشور تا ابتدای هفته آینده
معاون وزیر راه: موقعیت جغرافیایی ایران مسئولیتی برای ترانزیت ایمن است
قاچاق روزانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر فرآورده نفتی/ گازوئیل در صدر قاچاق سوخت +فیلم
ترافیک سنگین در چالوس و هراز
آخرین اخبار
معاون وزیر راه: موقعیت جغرافیایی ایران مسئولیتی برای ترانزیت ایمن است
وزش باد شدید در نواحی شرق کشور تا ابتدای هفته آینده
ترافیک سنگین در چالوس و هراز
قاچاق روزانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر فرآورده نفتی/ گازوئیل در صدر قاچاق سوخت +فیلم
تمدید مهلت پرداخت مالیات عملکرد ۱۴۰۴ صاحبان مشاغل خودرویی تا ۳۰ آبان ماه
هدفگذاری ۲۰ هزار هکتار کشت ارگانیک در برنامه هفتم
ضرورت حفظ پایداری صنعت حمل‌ونقل و لجستیک
تولید ۹۵ درصد داشبورد و سپر خودرو در داخل کشور
بازگشت مدارس آسیب‌دیده منطقه ۱۲ به چرخه آموزش
افزایش ۳۰۰ درصدی هزینه تأمین مواد پلیمری/ تولید روزانه ۱۲۰۰ سپر خودرو + فیلم
وضعیت پروازهای خارجی از فرودگاه امام خمینی اعلام شد/ انجام ۹۰ پرواز خارجی از فرودگاه امام
صادرات هزار کیلو زعفران ارگانیک به بازار‌های هدف
درآمد سرانه ملی از برخی کشور‌ها عقب افتاده است
با انجام اصلاحات در برخی ساختار‌ها تغییراتی به‌نفع بازار، نقدشوندگی و روانی معاملات رقم خواهد خورد
بخشی از مشکلات ترافیک سوءمدیریت است / ۹۰ درصد خودروهای تهران تک‌سرنشین هستند
صدور شناسنامه برای محصولات کشاورزی پیگیری می شود
تنوع گیاهی ایران را به قطب صادرات محصولات ارگانیک‌ تبدیل می کند
انتقاد وزیر صمت از کیفیت و خدمات پس از فروش خودروهای داخلی
نرخ خوراک گاز مصرفی پتروشیمی‌ها و گاز مصرفی سایر صنایع اعلام شد
گلایه از فرصت‌سوزی در صادرات گیاهان دارویی
خرید تضمینی برگ سبز چای به ۱۰۵ هزار تن رسید/ پرداخت‌۸۷ درصد مطالبات چایکاران
اختصاص ۴۳ درصد از مالیات طرح نشان‌دار کردن به بخش آموزشی کشور
قیمت جدید محصولات هایما اعلام شد/ رشد تا ۳۷ درصدی بهای کارخانه‌ای + عکس
خرید و فروش مصنوعات طلای بدون کد شناسایی ممنوع است
دستگاه‌های اجرایی مکلف به ثبت اطلاعات برای ساماندهی نیرو‌های شرکتی است
نظام اداری کشور از ظرفیت و توان قابل توجهی برخوردار است
آغاز اجرای نقشه راه توسعه چک الکترونیکی از امروز یک مهر
حق‌العمل جایگاه‌داران سوخت ۴۰ درصد افزایش یافت
تولید ماهانه ۶.۵ میلیون قوطی شیر خشک نوزاد در کشور
شهریور به سر آمد و خبری از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم نیست