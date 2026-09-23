نظام اداری کشور از ظرفیت و توان قابل توجهی برخوردار است

باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در ششمین نشست هم‌اندیشی معاونان توسعه مدیریت و منابع دستگاه‌های اجرایی، که با حضور علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، محمد رمضانیان، مشاور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، محمد ذاکری، رئیس امور تحول اداری، نوآوری و ارتقای فرهنگ سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور و جمعی از معاونان توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور برگزار شد.

وی با اشاره به تلاش‌های سازمان اداری و استخدامی کشور برای بهبود شرایط کارکنان دولت گفت: شهادت می‌دهم که آقای رفیع‌زاده، و همکاران‌شان در این دولت تلاش بسیاری می‌کنند تا شرایط بهتری برای کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها فراهم شود.البته در این مسیر باید مجموعه شرایط کشور، از محدودیت‌های منابع مالی تا شرایط ویژه کاری، به‌صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه مسائل کارکنان تنها به حقوق و مزایا محدود نمی‌شود و بخشی از مشکلات، مسائلی است که عموم مردم کشور نیز با آن مواجه هستند.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به تخصص‌گرایی، عملکردگرایی و سرمایه انسانی موجود در دستگاه‌های اجرایی افزود: اقدامات انجام‌شده در این مدت نشان داده است که علاوه بر حرکت در مسیر رویکردها و تأکیدات رئیس‌جمهور در زمینه تخصص‌گرایی و عملکردگرایی، باید توجه ویژه‌ای نیز به بدنه موجود و کارکنان دستگاه‌های اجرایی داشت.

صادق با اشاره به سابقه نزدیک به سه دهه فعالیت خود به عنوان کارمند دولت اظهار کرد: سال‌هاست درباره سنگینی ساختار دولت و ناکارآمدی نظام اداری سخن گفته می‌شود، اما تجربه شرایط سخت یک سال گذشته نشان داد که انظام اداری کشور از ظرفیت و توان قابل توجهی برخوردار است.

وی ادامه داد: در مقاطع بحرانی و شرایط بسیار دشوار، حتی زمانی که تنها بخشی از کارکنان امکان حضور در محل کار را داشتند، ارائه خدمات به مردم در نقاط مختلف کشور متوقف نشد و خدمات مورد نیاز در کوتاه‌ترین زمان ممکن ادامه یافت. این تجربه نشان‌دهنده توان، مسئولیت‌پذیری و ظرفیت بالای کارکنان دولت است.

وزیر راه و شهرسازی با قدردانی از کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی گفت: از این فرصت استفاده می‌کنم تا به همه همکاران در دستگاه‌های اجرایی خداقوت بگویم و امیدوارم با برنامه‌ریزی‌های دقیقی که در حوزه اصلاح و ارتقای نظام اداری انجام شده است، در ادامه مسیر دولت چهاردهم شاهد رقم خوردن تحولات کیفی بیشتری در دستگاه‌های اجرایی کشور باشیم.