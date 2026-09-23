انتقاد شدید عراقچی از استانداردهای دوگانه کشورهای اروپایی در قبال تحولات منطقه

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر می‌برد، در حاشیه این اجلاس با تام برندسون وزیر امور خارجه هلند دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار درباره مناسبات دوجانبه ایران-هلند و موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر شد.

وزیر امور خارجه با انتقاد شدید از استانداردهای دوگانه کشورهای اروپایی در قبال تحولات منطقه، به‌ویژه سکوت و مماشات در قبال اقدامات تجاوزکارانه و جنایات ارتکابی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، خاطرنشان کرد کشورهای اروپایی نمی‌توانند از یکسو مدعی حمایت از حاکمیت قانون و حقوق بشر باشند و از سوی دیگر در برابر تجاوز نظامی آشکار آمریکا و اسرائیل علیه ایران بی‌تفاوت بوده و حتی از آن حمایت کنند.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با یادآوری رویکرد مسئولانه ایران در استفاده از دیپلماسی برای رفع بهانه‌های آمریکا در موضوع هسته‌ای، پیمان‌شکنی‌های مکرر آمریکا و جنگ‌طلبی آن کشور را عامل اصلی ناامنی فعلی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز دانست و تاکید کرد تنها راه احیای صلح و ثبات در منطقه توقف اقدامات غیرقانونی و تجاوزکارانه آمریکا و احترام به حقوق و منافع ملی ایران است.

وزیر امور خارجه هلند نیز در این دیدار بر اهمیت استفاده از دیپلماسی تأکید کرد و دیدگاه‌های کشورش را درباره تحولات جاری منطقه و تعاملات میان ایران و اروپا تشریح کرد.

منبع: وزارت خارجه