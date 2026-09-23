شهروندخبرنگار ما فیلمی از احیای سنت قدیمی و حال و هوای نان و سنگک شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از مهم‌ترین اقلام سفره خانواده‌های ایرانی نان است و در اقصی نقاط کشورمان به انواع مختلف پخت می‌شود. در میان نان ها، نان سنگک به دلیل عطر و بویی که دارد از محبوبیت خاصی برخوردار است. از سوی دیگر شکل و طعم این نان به گونه‌ای است که در فرهنگ و سفره ایرانی از جایگاه خاصی برخوردار است و در زمره بهترین نان شناخته می‌شود. این نان به‌عنوان یکی از اصیل‌ترین و مردمی‌ترین جلوه‌های فرهنگ غذایی ایران، بطوریکه پس از طی مراحل کارشناسی در شورای ملی ثبت آثار ناملموس به ثبت رسید.

شهروندخبرنگار ما فیلمی از حال و هوای نانوایی سنگک و احیای این سنت قدیمی در شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان را به نمایش گذاشت.

منبع: سید شهاب مرتضوی - اصفهان

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برچسب ها: نانوایی ، نان سنگک ، سوژه خبری
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۵ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
درمورد قیمت نان برنانوایان نظارت ورسیدگی شود
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۳ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
سلام لطفا درمورد افزایش قیمت نان وهمچنین نان سنگ رسیدگی شود ،
۰
۱
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