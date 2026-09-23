باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سید اسماعیل علوی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری از برداشت برنج در ۲۴ هزار و ۹۲۵ هکتار از شالیزار‌های این شهرستان خبر داد و گفت: امسال ۲۵ هزار و ۵۵۷ هکتار از اراضی شالیزاری ساری زیر کشت برنج رفت که تاکنون برداشت محصول از بیش از ۹۷ درصد این سطح انجام شده است.

او با اشاره به روند کشت و برداشت برنج در شهرستان افزود: از مجموع سطح زیرکشت برنج، ۲۳ هزار و ۳۰۷ هکتار به ارقام محلی و دو هزار و ۲۵۰ هکتار به ارقام پرمحصول اختصاص داشت.

علوی گفت: امسال کشت مکانیزه برنج در سطح ۲۲ هزار و ۲۳۷ هکتار انجام شد و سه هزار و ۳۲۰ هکتار نیز به روش سنتی کشت شد.

او با اشاره به نقش تغذیه مناسب در افزایش عملکرد و کیفیت محصول، افزود: در فصل زراعی جاری، میزان مصرف کود‌های مورد نیاز شالیزار‌ها شامل دو هزار و ۲۵۵ تن کود اوره، ۵۶۹ تن کود فسفاته، ۳۹۷ تن کود پتاسه، ۳۲ تن سولفات روی، ۵۰۰ تن کود آلی و ۱۲ تن کود ریزمغذی بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری ادامه داد: در راستای توسعه کشت مکانیزه و تسهیل فرآیند تولید، ۳۱ بانک نشا در شهرستان فعال هستند و بخش قابل توجهی از عملیات کاشت برنج با استفاده از نشاکار انجام شده است.

او با بیان اینکه مرحله خوشه‌دهی مزارع برنج به‌طور کامل سپری شده است، افزود: عملیات برداشت محصول نیز در سطح وسیعی از شالیزار‌های شهرستان انجام شده و تاکنون ۲۴ هزار و ۴۰۵ هکتار با کمباین مخصوص شالیزار و ۴۵۰ هکتار به روش سنتی برداشت شده است.

علوی گفت: استفاده از ماشین‌آلات تخصصی برداشت، توسعه کشت مکانیزه، تأمین نهاده‌های مورد نیاز و بهره‌گیری از ظرفیت بانک‌های نشا، از جمله اقدامات انجام‌شده برای تسهیل فرآیند تولید و برداشت برنج در شهرستان ساری است.