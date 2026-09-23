باشگاه خبرنگاران جوان - مریم خسروانیان، داور بین‌المللی روئینگ ایران، به دعوت فدراسیون روئینگ آسیا در بازی‌های آسیایی ناگویا حضور دارد و به قضاوت مسابقات می‌پردازد.

مسابقات روئینگ بازی‌های آسیایی ناگویا از روز چهارشنبه، اول مهرماه، در شهر ناگویا ژاپن آغاز شده و تا روز پنجشنبه، دوم مهرماه، ادامه خواهد داشت.

مریم خسروانیان، داور بین‌المللی روئینگ ایران، با دعوت فدراسیون روئینگ آسیا در این رویداد قاره‌ای حضور یافته و در جریان برگزاری رقابت‌ها به عنوان داور فعالیت می‌کند.

حضور خسروانیان در جمع کادر داوری مسابقات روئینگ بازی‌های آسیایی، نشان‌دهنده حضور و مشارکت داوران ایرانی در سطح رویدادهای مهم بین‌المللی این رشته است.