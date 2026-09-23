باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر میبرد، بعد از ظهر سهشنبه در حاشیه اجلاس با ژاننوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار درباره تحولات مرتبط با مناسبات دیپلماتیک ایران-فرانسه و نیز تحولات منطقهای و بینالمللی گفتوگو و تبادل نظر شد.
وزیر امور خارجه کشورمان با انتقاد از مواضع مداخلهجویانه فرانسه در قبال ایران، بر ضرورت احترام سفارت فرانسه به قوانین و مقررات داخلی ایران تأکید کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین مواضع فرانسه در قبال تحولات منطقه، بهویژه در رابطه با تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را غیر قابل قبول خواند و با اشاره به رویکردهای دوگانه فرانسه در قبال حقوق بشر خاطرنشان کرد: فرانسه نمیتواند مدعی دلسوزی برای حقوق بشر باشد در حالیکه در قبال جنایات ضد بشری آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران و کشتار زنان و کودکان ایرانی سکوت کرد و در اجرای تحریمهای غیرقانونی آمریکا علیه مردم ایران نیز همکاری کرده هست.
عراقچی تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران قائل به روابط مبتنی بر احترام و منافع متقابل با همه کشورها از جمله فرانسه است اما در دفاع از منافع و مصالح خود جدی و قاطع عمل خواهد کرد.
منبع: وزارت خارجه