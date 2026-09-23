باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با اشاره به اهمیت آموزش و مهارتآموزی در ارتقای کیفیت نان، گفت: کیفیت نان از مرحله تولید گندم و آرد آغاز میشود، اما در نهایت مهارت نانوا و نحوه استفاده صحیح از آرد، خمیرگیری و پخت، نقش تعیینکنندهای در کیفیت محصول نهایی دارد. بر همین اساس، آموزش نانوایان یکی از محورهای مهم در مسیر ارتقای کیفیت نان در استان میباشد.
او افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده و هماهنگیهای صورت گرفته توسط کارگروههای آرد و نان شهرستانی و اداره کل فنی و حرفهای، آموزش نانوایان در نیمی از شهرستانهای استان انجام شده و برنامه آموزشی سایر شهرستانها نیز در حال برنامهریزی و اجراست تا این فرآیند بهصورت گسترده در سطح استان دنبال شود.
جعفری با تأکید بر اینکه آموزشها صرفاً جنبه تئوری ندارد، گفت: در این دورهها تلاش شده است نانوایان علاوه بر مباحث آموزشی، بهصورت عملی نیز با نکات و مهارتهای مؤثر در تهیه خمیر، فرآیند تخمیر، پخت صحیح و عوامل مؤثر بر کیفیت نان آشنا شوند.
او افزود: هدف این است که آموزشها به یک نتیجه ملموس در سفره مردم منجر شود؛ یعنی نانی با کیفیت بهتر، پخت مناسبتر و ماندگاری مطلوبتر در اختیار مردم قرار گیرد. در این مسیر، همکاری دستگاههای متولی و مشارکت نانوایان اهمیت زیادی دارد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران در پایان گفت: ارتقای کیفیت نان یک فرآیند مستمر است و با اجرای برنامههای آموزشی و افزایش مهارت نانوایان، تلاش خواهد شد زمینه بهبود مستمر کیفیت پخت نان در نانواییهای استان فراهم شود.