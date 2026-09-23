فرستاده ویژه ترامپ از برگزاری مذاکرات میان ایران و آمریکا توسط میانجی‌گران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل خبر داد و گفت این مذاکرات ادامه خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - استیو ویتکاف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا، ادعا کرد که طرف آمریکایی روز سه‌شنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، از طریق فرستادگانی که در طول روز بین دو طرف در رفت و آمد بودند، مذاکرات طولانی با هیئت ایرانی انجام داد.

ویتکاف ادامه داد که فرستادگان با موفقیت یک دور از مذاکرات را به پایان رسانده‌اند و ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات «سازنده و مثمر ثمر» باشد و ادعا کرد که آنها به کار خود ادامه خواهند داد.

ترامپ پیش از این اعلام کرده بود که آمریکا مذاکراتی با ایران داشته است که او آن را «بسیار خوب» توصیف کرد و حدود ۳ ساعت طول کشید.

یک منبع خصوصی به تلویزیون ایران گفت که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به دنبال اصرار نماینده آمریکا، دیداری بین سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان و استیو ویتکاف برگزار شد.

این منبع دلیل پذیرش درخواست ویتکاف برای برگزاری این جلسه را مطلع کردن طرف آمریکایی از شرایط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز اعلام کرد.

منبع: المیادین

برچسب ها: مذاکرات ایران و آمریکا ، جنگ با ایران ، تنگه هرمز
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
یک ایرانی
۲۲:۴۰ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
مگر انسان عاقل ازیک سوراخ چندبارباید گزیده شود یادمون نرفته مذاکرات قبلیرا وجنگ کنونیرا مگردربین جنگ هم مذاکره هست اگرمذاکره است پس چرابی اثراست
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Iran (Islamic Republic of)
مردم ایران 🇮🇷
۲۲:۱۴ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
ویتکاف بنگاهی،کوشنر جهودی و ترامپ قمارباز سگ زرد حتی از خوک هم پست تر هستند،مذاکره با این ها یعنی مذاکره با خوک کثیف
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۹ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
ولی سیما فکر کنم شبکه خبر بود زیرنویس کرد دیدار ویتکاف و عراقچی.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۷ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
تاریخ : ۱ - مهر - ۱۴۰۵
ارتش وحشی آمریکا جنایتکار و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار از خردادماه سال ۱۴۰۴ تاکنون ۵۰۰۰ حمله هوایی به ایران انجام داده است
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۵ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
و این در حالی است که شروط ایران به آمریکا بارها از طریق عمان، قطر و پاکستان ابلاغ شده است و ابلاغ کردن پس عملکرد و رفتار عراقچی در نیویورک و سازمان ملل ملاقات، دیدار و همکاری با مسئولان آمریکا غلط و اشتباه بوده است.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۷ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
گیرم که ده ساعت مذاکره کرده باشن هنوز که هیچ نتیجه ای ندیدیم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۸ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
تاریخ : ۱ - مهر - ۱۴۰۵
رئیس جمهور فرانسه جنایتکار در سازمان ملل در حالی از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران انتقاد می کند که ظاهرا فراموش کرده رژیم صهیونیستی جنایتکار با برخورداری از ده‌ها کلاهک هسته‌ای، هیچگونه نظارت بین‌المللی را برنمی‌تابد و با سوابق سیاهی از اشغالگری و تجاوز نظامی، مهمترین منبع تهدید علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی به شمار می‌رود.
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۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۶ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
اگر واقعا سلاح هسته ای بد است، شما نیز آن را کنار گذارید
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا فرانسه جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان هیچ غلطی نمی توانند بکنند و ما به پیشرفت خود ادامه خواهیم داد.
آمریکا جنایتکار از سال 1945 تاکنون همراه با چند کشور جنایتکار دیگر و در سایه بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار تهدیدی جدی برای صلح بین‌المللی است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۳ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
خب
علنی کنین

مقامات مون تو امریکا چیکار میکنن

غیر رسمی یعنی چه؟؟

مردم ایران حق دارند بدونن

این همه شهدا دادیم برا تک تک شون داغ دیدیم

ب خدا راحت نیس وباورم نیس ک رهبرمون همراه خونواده شون ب همین راحتی شهید شدن

و بقیه عزیزان مون از فرماندهان ، دانشمندان ، اونم همراه خونواده هاشون و مردم عادی

برای من یک شهروند اصلا راحت نبوده و نیس
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۲ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
ابن مذاکره ها سرکاریه فریب این نامردها را نخورید
۱
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۴ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
چرا باور میکنید
پیش شرط مذاکره رفع همه تحریمها باشد تمام
۲
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۱ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
روباه مکار ،خبیث پیر
۳
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
دکتر محسن نصیرون.
۱۳:۴۸ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
باید هر روز ایران از لحاظ اقتصادی و نظامی قدرتمندتر شود سلاح بازدارنده هسته ای را نیز بخرد و بسازد،به ویتکاف بنگاهی و کوشنر جهودی و ترامپ قمارباز سگ زرد به هیچ عنوان اعتباری نیست،اصرار بر مذاکره پوشالی از طرف آمریکا فقط در جهت کاهش قیمت نفت و نجات اقتصاد امریکاست.
۱
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۶ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
نفت که ارزان بشود دوباره مذاکره به هم میخورد
۱
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۳ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
کاربسیار عالی وپسندیده ای
۸
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۳ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
الهی شکر
۶
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۱۲
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