باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - استیو ویتکاف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا، ادعا کرد که طرف آمریکایی روز سه‌شنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، از طریق فرستادگانی که در طول روز بین دو طرف در رفت و آمد بودند، مذاکرات طولانی با هیئت ایرانی انجام داد.

ویتکاف ادامه داد که فرستادگان با موفقیت یک دور از مذاکرات را به پایان رسانده‌اند و ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات «سازنده و مثمر ثمر» باشد و ادعا کرد که آنها به کار خود ادامه خواهند داد.

ترامپ پیش از این اعلام کرده بود که آمریکا مذاکراتی با ایران داشته است که او آن را «بسیار خوب» توصیف کرد و حدود ۳ ساعت طول کشید.

یک منبع خصوصی به تلویزیون ایران گفت که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به دنبال اصرار نماینده آمریکا، دیداری بین سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان و استیو ویتکاف برگزار شد.

این منبع دلیل پذیرش درخواست ویتکاف برای برگزاری این جلسه را مطلع کردن طرف آمریکایی از شرایط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز اعلام کرد.

منبع: المیادین